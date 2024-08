Antydopingowa wpadka Jannika Sinnera. Jednoznaczny werdykt, straci fortunę

Jannik Sinner w tarapatach. "Wpadka" antydopingowa lidera rankingu ATP

Sinner oczyszczony z zarzutów. Kary jednak nie uniknie

Co ciekawe, temat nie przeniknął do mediów, o co prawdopodobnie odpowiednio zadbał sztab i przedstawiciele mistrza Australian Open z 2024 roku. 15 sierpnia odbyła się rozprawa, a wyrok był jednoznaczny - Jannik Sinner jest niewinny. Trybunał ustalił, że w sprawie nie stwierdzono winy ani zaniedbania, w związku z czym nie orzeczono okresu niekwalifikowalności. Mimo to Włoch nie uniknie konsekwencji.