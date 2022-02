W rozmowie z BBC Andy Murray wyznał, że rezygnuje z udziału w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Co więcej, w ogóle nie zamierza rywalizować na kortach ziemnych w tym sezonie. Wszystko z obawy o zdrowie.

Tenis. Andy Murray stawia na Wimbledon

Szkot bardzo długo walczył o powrót do pełnej dyspozycji po poważnych problemach z biodrem. Jego powrót do ATP Tour stał pod znakiem zapytania. Teraz, gdy w końcu te demony udało się rozgonić, nie chce ryzykować kolejnej kontuzji.

- Nie mam w planach rywalizowania na mączce w tym sezonie. W ostatnich sezonach próby grania na tej nawierzchni kończyły się u mnie pogorszeniem mojej dyspozycji zdrowotnej - podkreślił tenisista. - W efekcie ostatnio mało nie straciłem szansy na występ w Wimbledonie - tłumaczył.

