Andriejewa z drugą szansą na tytuł w Madrycie. 89 minut walki z nową światową "1"

Mirra Andriejewa z pewnością będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się w sobotę. Rosjanka walczyła wczoraj o trzeci singlowy tytuł w rozgrywkach rangi WTA 1000. Po trofeach wywalczonych w ubiegłym roku podczas zmagań w Dubaju i Indian Wells, chciała dołożyć skalp także w Madrycie. Rywalką 19-latki była Marta Kostiuk. Ukrainka lepiej rozegrała decydującą fazę pierwszego seta. Chociaż na koniec musiała bronić break pointów, to skutecznie wyszła z opresji.

Druga odsłona rozpoczęła się od przełamania na korzyść Kostiuk. Potem było 3:1 dla Andriejewej, następnie 3:3. W dziesiątym gemie pojawiły się dwa setbole z rzędu dla Mirry. Pachniało decydującą partią, ale ostatecznie do niej nie doszło. Marta wyszła z opresji, a później dorzuciła jeszcze dwa "oczka" na swoje konto, dzięki czemu wygrała spotkanie 6:3, 7:5 i zdobyła największy tytuł w swojej dotychczasowej karierze. Po zakończeniu pojedynku Rosjanka nie kryła emocji, bardzo zabolała ją ta przegrana.

Dzisiaj miała jednak drugą szansę na to, by opuścić Madryt z trofeum. Andriejewa dotarła bowiem do finału także w deblu. Razem z Dianą Sznajder prezentowały skuteczną grę i w niedzielę czekała je batalia o wygraną. Przeciwniczkami były zawodniczki rozstawione z "2" - Katerina Siniakova oraz Taylor Townsend. Czeszka i Amerykanka prezentowały w ostatnich tygodniach rewelacyjną formę. Sięgnęły po Sunshine Double, dzięki czemu mogły zdobyć trzeci tytuł rangi WTA 1000 z rzędu. Na dodatek reprezentantka naszych południowych sąsiadów posiadała już gwarancję powrotu na pozycję liderki rankingu w deblu kosztem podopiecznej Wima Fissette'a z rozgrywek BJK Cup - Elise Mertens.

Mirra Andriejewa i Diana Sznajder kontra Katerina Siniakova oraz Taylor Townsend

Mecz rozpoczął się od pewnie utrzymanych podań przez oba duety. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać do trzeciego gema. Wówczas Rosjanki zdobyły przełamanie po decydującym punkcie. Po zmianie stron rywalki posiadały trzy szanse z rzędu na 2:2. Andriejewa i Sznajder zdołały jednak ugruntować swoją przewagę i w następnych minutach próbowały zgarnąć podwójnego breaka. Mimo szansy na 4:1, a potem 5:2, turniejowe "2" pozostawały w kontakcie.

Od stanu 5:3 dla Mirry oraz Diany, rozpoczął się powrót triumfatorek Sunshine Double. W dziesiątym gemie, gdy Sznajder serwowała po zwycięstwo w secie, Siniakova oraz Townsend przełamały do zera. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Od początku został on zdominowany przez czesko-amerykański duet. Szybko objęły prowadzenie 3-0, a w końcówce jeszcze je powiększyły. Finalnie wygrały partię rezultatem 7:6(2).

Katerina i Taylor poszły za ciosem na starcie drugiej części pojedynku, od razu zgarniając przełamanie. Przy stanie 2:1 Czeszka poprosiła o pomoc medyczną. Przerwa potrwała kilka minut, miała później obandażowane kolano. Nie przeszkodziło to jednak jej i deblowej partnerce w tym, by podążyć w kierunku trzeciego z rzędu tytułu rangi WTA 1000. W piątym gemie ponownie zgarnęły breaka, dzięki czemu jeszcze bardziej mogły kontrolować sytuację na korcie. Po 89 minutach gry cieszyły się ze zwycięstwa 7:6(2), 6:2. Tym samym Siniakova pieczętuje powrót na fotel liderki rankingu kolejnym trofeum. Z kolei Andriejewa, mimo aż dwóch finałów, opuści Madryt bez głównego trofeum.

Diana Sznajder MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Katerina Siniakova Maddie Meyer/Getty Images via AFP AFP

Taylor Townsend CHARLY TRIBALLEAU AFP

Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport