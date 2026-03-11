Andriejewa wywołała burzę. Mocne słowa po ataku furii. "Przedstawicielka kraju dzikusów"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Mirra Andriejewa niespodziewanie odpadła w 1/16 finału turnieju WTA 1000 w Indian Wells po trzysetowej porażce z Kateriną Siniakovą. Po meczu młoda Rosjanka wybuchła emocjami, rzucając w kierunku trybun wulgaryzmy, a jej zachowanie skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Władysław Heraskewycz. Ukraiński olimpijczyk nie gryzł się w język.

Mirra Andriejewa
Mirra AndriejewaWilliam WestAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Mirra Andriejewa w tym roku przystępowała do turnieju WTA 1000 w Indian Wells jako obrończyni tytułu. Nastolatka z Rosji niespodziewanie zakończyła jednak swój udział już w 1/16 finału, przegrywając trzysetową batalię z Czeszką Kateriną Siniakovą. Po tym trudnym meczu 18-letnia zawodniczka nie potrafiła ukryć emocji. Najbardziej komentowanym momentem była jej reakcja po zakończeniu spotkania - wdała się ona wówczas w dyskusję z kibicami, wykonywała niezrozumiałe gesty, a na koniec miała krzyknąć: Pie***ę was wszystkich" w stronę trybun, co odbiło się szerokim echem w mediach i na portalach społecznościowych. Sama Andriejewa podczas konferencji prasowej tłumaczyła swoje zachowanie, przyznając, że stres i frustracja wzięły górę.

Kim jest stalker Igi Świątek? Nadal ukrywa tożsamość. Menedżerka Polki zabiera głos

Teraz zachowanie młodej Rosjanki skomentował ukraiński olimpijczyk Władysław Heraskewycz. Nie gryzł się on w język. "Reprezentuje kraj dzikusów. Pani Mirra Andriejewa swoimi czynami pięknie pokazuje pełnię rosyjskiej kultury" - napisał skeletonista w sieci.

Heraskewycz jest postacią, która nie boi się poruszać trudnych tematów. Głośno było o nim podczas tegorocznych XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, gdzie wystąpił w kasku z podobiznami poległych w wojnie wywołanej przez Rosję ukraińskich sportowców. Jego decyzja nie spodobała się jednak przedstawicielom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którzy zakazali mu dalszych występów we Włoszech w tym właśnie kasku. Ukraiński zawodnik jednak nie zmienił sprzętu, a wkrótce potem został zdyskwalifikowany. W rozmowach z mediami przyznał, że czuje rozżalenie, gdyż jego gest nie był wcale politycznym zabiegiem - chciał on jedynie oddać cześć tragicznie zmarłym rodakom.

Tymczasem Mirra Andriejewa wciąż pozostaje w grze o końcowe trofeum w Indian Wells. Rosjanka bierze bowiem udział także w zmaganiach deblistek, a jej partnerką jest inna młoda rewelacja - Victoria Mboko. W środowy wieczór panie w ćwierćfinale zmierzą się z Anną Daniliną i Aleksandrą Krunić.

Zobacz również:

Mirra Andriejewa
Tenis

W Rosji nie oszczędzili rodaczki. Kilka słów prawdy o rywalce Świątek

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
    Mirra Andriejewa
    Mirra AndriejewaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
    Tenisistka w czerwonym stroju sportowym z daszkiem Nike, stoi na korcie i patrzy na swoją rękę z wyrazem skupienia na twarzy.
    Mirra AndriejewaGreg BAKERAFP
    Sportowiec w stroju startowym oraz kasku ze zdjęciami postaci, ujęty na tle lodowego toru, trzymający głowę w pozycji skupienia. Na koszulce widoczne logo oraz napis Milano Cortina 2026, oznaczający zbliżające się zimowe igrzyska olimpijskie.
    Heraskewycz został zdyskwalifikowany za kaskTIZIANA FABI AFP
    Learner Tien - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja