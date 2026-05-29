Andriejewa wyszła po Świątek. 95 minut i koniec. Ostatnie słowo należało do Polki

Mateusz Stańczyk

W ramach piątkowych zmagań w Roland Garros na Court Philippe-Chatrier wyznaczono mecze Igi Świątek i Mirry Andriejewej. Jako pierwsza do gry wkroczyła nasza reprezentantka. 19-latka musiała zatem czekać na zakończenie starcia Raszynianki z Magdą Linette. Trzecia rakieta świata wywalczyła awans po 85 minutach gry. Potem zobaczyliśmy w akcji Rosjankę. Tenisistka z Krasnojarska mierzyła się z Marie Bouzkovą. Ostatnie słowo w tym meczu należało do sędziującej to starcie Polki - Katarzyny Radwan-Cho.

Mirra Andriejewa rywalizowała o awans do czwartej rundy Roland Garros

W czwartek dobiegła końca rywalizacja w drugiej rundzie singla podczas Roland Garros. Dzięki temu dziś organizatorzy mogli płynnie przejść do rywalizacji o 1/8 finału. Na pierwszy ogień poszły dolne części drabinki - zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Już premierowe spotkanie na Court Philippe-Chatrier przyniosło polskie emocje. O godz. 12:00 na największą arenę wielkoszlemowych zmagań w Paryżu wyszły Magda Linette oraz Iga Świątek. Poznanianka rozpoczęła spotkanie od prowadzenia 2:0, potem miała jeszcze 4:3, ale już bez przewagi przełamania.

Od tamtej pory obejrzeliśmy fragment z dużą dominacją Raszynianki. Świątek wygrała 7 z 8 rozegranych gemów, wyszła na 6:4, 4:1. Wtedy wkradła się drobna dekoncentracja w poczynaniach trzeciej rakiety świata, Poznanianka złapała jeszcze kontakt. Iga przypilnowała jednak różnicy jednego breaka do końca potyczki, ostatecznie triumfując 6:4, 6:4 po 85 minutach gry. Po Polkach na Court Philippe-Chatrier wkroczyły Mirra Andriejewa oraz Marie Bouzkova. Faworytką pojedynku była oczywiście Rosjanka, mająca bardzo dobry sezon na mączce. Czeszka pokazywała jednak w przeszłości, że potrafi postawić się zawodniczkom z czołówki poprzez świetną pracę w defensywie. Chciała z tego skorzystać także dziś. Mecz miała okazję sędziować Polka - Katarzyna Radwan-Cho.

Roland Garros: Mirra Andriejewa kontra Marie Bouzkova w trzeciej rundzie

Na początku obie tenisistki bardzo pewnie utrzymywały swoje podania. Pierwszy ciekawsza rywalizacja nastała w szóstym gemie. Wtedy Bouzkova miała nawet break pointa na 4:2. Finalnie Andriejewa utrzymała podanie po walce na przewagi. Tuż przed zmianą stron Czeszka powróciła na prowadzenie, ale jak się później okazało - był to dla niej ostatni pozytywny moment w premierowej odsłonie. Gdy doszło do kluczowych momentów seta, lepiej poradziła sobie Mirra. W dziewiątym gemie reprezentantka naszych południowych sąsiadów nie wykorzystała piłki na piąte "oczko", doszło do przełamania. Chwilę później Rosjanka cieszyła się z wyniku 6:4 w pierwszej partii.

Końcówka poprzedniej części pojedynku okazała się kluczowa dla wydarzeń w drugiej fazie spotkania. Andriejewa przełamała rywalkę już na starcie następnego seta, mimo że to Bouzkova jako pierwsza miała piłkę na 1:0. Po zmianie stron Marie mogła wyrównać, był break point. Ostatecznie Mirra potwierdziła przewagę przełamania. W trakcie trzeciego rozdania posiadała nawet kilka szans z rzędu na zbudowanie trzech "oczek" różnicy, ale wtedy Czeszka wyszła jeszcze z opresji. W siódmym gemie 28. rakieta świata dała się jednak zdominować, Andriejewa nie straciła punktu na returnie. Potem Rosjanka zakończyła spotkanie, wracając ze stanu 15-30. Po 95 minutach gry sędziująca to starcie Katarzyna Radwan-Cho ogłosiła, że Mirra zwyciężyła 6:4, 6:2. W czwartej rundzie zagra z Jil Teichmann albo Karoliną Muchovą.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Dwie tenisistki w trakcie intensywnej gry, każda skupiona na odbiciu piłki rakietą podczas wymiany na korcie.
Magda Linette i Iga Świątek rywalizowały ze sobą o awans do czwartej rundy Roland GarrosMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
młoda kobieta w sportowym stroju i niebieskiej czapce z daszkiem, z zaciętą miną, na tle rozmytego tłumu
Mirra AndriejewaDubreuil Corinne/ABACAEast News
Marie Bouzkova
Marie BouzkovaDAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


