Andriejewa wyszła po Świątek. 95 minut i koniec. Ostatnie słowo należało do Polki

W czwartek dobiegła końca rywalizacja w drugiej rundzie singla podczas Roland Garros. Dzięki temu dziś organizatorzy mogli płynnie przejść do rywalizacji o 1/8 finału. Na pierwszy ogień poszły dolne części drabinki - zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Już premierowe spotkanie na Court Philippe-Chatrier przyniosło polskie emocje. O godz. 12:00 na największą arenę wielkoszlemowych zmagań w Paryżu wyszły Magda Linette oraz Iga Świątek. Poznanianka rozpoczęła spotkanie od prowadzenia 2:0, potem miała jeszcze 4:3, ale już bez przewagi przełamania.

Od tamtej pory obejrzeliśmy fragment z dużą dominacją Raszynianki. Świątek wygrała 7 z 8 rozegranych gemów, wyszła na 6:4, 4:1. Wtedy wkradła się drobna dekoncentracja w poczynaniach trzeciej rakiety świata, Poznanianka złapała jeszcze kontakt. Iga przypilnowała jednak różnicy jednego breaka do końca potyczki, ostatecznie triumfując 6:4, 6:4 po 85 minutach gry. Po Polkach na Court Philippe-Chatrier wkroczyły Mirra Andriejewa oraz Marie Bouzkova. Faworytką pojedynku była oczywiście Rosjanka, mająca bardzo dobry sezon na mączce. Czeszka pokazywała jednak w przeszłości, że potrafi postawić się zawodniczkom z czołówki poprzez świetną pracę w defensywie. Chciała z tego skorzystać także dziś. Mecz miała okazję sędziować Polka - Katarzyna Radwan-Cho.

Roland Garros: Mirra Andriejewa kontra Marie Bouzkova w trzeciej rundzie

Na początku obie tenisistki bardzo pewnie utrzymywały swoje podania. Pierwszy ciekawsza rywalizacja nastała w szóstym gemie. Wtedy Bouzkova miała nawet break pointa na 4:2. Finalnie Andriejewa utrzymała podanie po walce na przewagi. Tuż przed zmianą stron Czeszka powróciła na prowadzenie, ale jak się później okazało - był to dla niej ostatni pozytywny moment w premierowej odsłonie. Gdy doszło do kluczowych momentów seta, lepiej poradziła sobie Mirra. W dziewiątym gemie reprezentantka naszych południowych sąsiadów nie wykorzystała piłki na piąte "oczko", doszło do przełamania. Chwilę później Rosjanka cieszyła się z wyniku 6:4 w pierwszej partii.

Końcówka poprzedniej części pojedynku okazała się kluczowa dla wydarzeń w drugiej fazie spotkania. Andriejewa przełamała rywalkę już na starcie następnego seta, mimo że to Bouzkova jako pierwsza miała piłkę na 1:0. Po zmianie stron Marie mogła wyrównać, był break point. Ostatecznie Mirra potwierdziła przewagę przełamania. W trakcie trzeciego rozdania posiadała nawet kilka szans z rzędu na zbudowanie trzech "oczek" różnicy, ale wtedy Czeszka wyszła jeszcze z opresji. W siódmym gemie 28. rakieta świata dała się jednak zdominować, Andriejewa nie straciła punktu na returnie. Potem Rosjanka zakończyła spotkanie, wracając ze stanu 15-30. Po 95 minutach gry sędziująca to starcie Katarzyna Radwan-Cho ogłosiła, że Mirra zwyciężyła 6:4, 6:2. W czwartej rundzie zagra z Jil Teichmann albo Karoliną Muchovą.

