Kilkanaście minut po godz. 17:00 rozpoczęła się ćwierćfinałowa rywalizacja w górnej połówce drabinki turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Najpierw na głównej arenie zaprezentowały się Iga Świątek oraz Mirra Andriejewa. Panie stoczyły ze sobą trzysetową batalię. W trzecim secie Raszynianka posiadała break pointa na 3:0, ale nie zdołała go wykorzystać. Potem nastąpił fragment pięciu wygranych gemów po kolei przez Rosjankę, który całkowicie odmienił losy pojedynku. Ostatecznie to 18-latka cieszyła się z trzeciego triumfu z rzędu w bezpośrednich starciach z Polką, tym razem 3:6, 6:4, 6:3.

Tuż po tym meczu rozegrano ostatnią potyczkę o awans do najlepszej "4". Na swoją przeciwniczkę czekała oczywiście Andriejewa. Rywalkę wyłoniło spotkanie pomiędzy Jeleną Rybakiną oraz Leylah Fernandez. Zdecydowaną faworytką była oczywiście wiceliderka rankingu, rozstawiona w tym turnieju z "1" pod nieobecność Aryny Sabalenki. Reprezentantka Kanady rywalizowała wczoraj do późnych godzin wieczornych, odwróciła losy starcia z Zeynep Sonmez ze stanu 1:5 0-15 w trzecim secie. Dzisiaj chciała skorzystać z tej dobrej energii.

Jelena Rybakina kontra Leylah Fernandez w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Fernandez. Na "dzień dobry" Kanadyjka wyszła ze stanu 0-30 i utrzymała własne podanie. W czwartym gemie problemy posiadała Rybakina. Przy drugim z break pointów dla rywalki, reprezentantka Kazachstanu zanotowała podwójny błąd serwisowy. Po kolejnej takiej pomyłce przy podaniu była nawet okazja na 5:1 dla Leylah. Mistrzyni tegorocznego Australian Open chwilowo wyszła z opresji, dorzucając drugie "oczko". Wydawało się, że w trakcie ósmego rozdania partia nieuchronnie zmierza ku końcowi. Było 2:5 0-40 z perspektywy turniejowej "1", a to oznaczało trzy setbole z rzędu dla zawodniczki z Ameryki Północnej.

Fernandez nie wykorzystała jednak tej złotej szansy, pozwoliła przeciwniczce na zniwelowanie straty. Ostatecznie o losach partii decydował dopiero tie-break. W nim panie szły punkt za punkt, aż do stanu 3-3. Wówczas doszło do mini przełamania na korzyść Leylah. Później potwierdziła to dwoma własnymi podaniami i zrobiło się 6-3. Rybakina obroniła kolejne dwa setbole, przerzuciła presję na stronę rywalki. Tym razem reprezentantka Kanady dopięła swego. Ten jeden mini break w decydującej rozgrywce okazał się kluczowy dla wyniku premierowej odsłony. Tenisistka z 25. miejsca w rankingu wygrała partię rezultatem 7:6(5).

Na początku drugiej części pojedynku obserwowaliśmy wzajemne okazje na przełamanie. Najpierw dwie szanse na returnie posiadała Fernandez, potem była piłka na 2:0 dla Rybakiny. Do pierwszego breaka w tej partii doszło dopiero podczas piątego rozdania. Wówczas Leylah objęła premierowe prowadzenie w drugim secie. Po zmianie stron musiała bronić okazji na remis, ale zdołała wyjść z opresji i podwyższyła przewagę do rezultatu 4:2. Na tym zakończyły się dobre wiadomości dla Kanadyjki w tej odsłonie. Końcówka należała do turniejowej "1". Jelena zniwelowała różnicę i poszła za ciosem. Już w dziesiątym gemie posiadała setbola, a przy nim - 25. rakieta świata popełniła podwójny błąd serwisowy.

Inauguracja decydującej partii przebiegała bardzo podobnie do poprzedniej. Fernandez ponownie wywalczyła przełamanie w piątym gemie. Po zmianie stron podwyższyła wynik do stanu 4:2. Po ósmym rozdaniu Leylah przybliżyła się do wygranej, dokładając piąte "oczko". Rybakina popsuła kilka returnów, a na koniec zobaczyliśmy asa Kanadyjki. Mimo trudnej sytuacji, Jelena nie traciła wiary w powrót. I zniwelowała straty, broniąc przy okazji meczbola przy serwisie rywalki. Po dziesięciu gemach zrobiło się 5:5.

Kilka minut później turniejowa "1" wyszła na prowadzenie. Przydarzyło się to jednak w dziwnych okolicznościach. Początkowo Kazaszka miała 40-0, potem dopuściła przeciwniczkę do break pointa. Finalnie wiceliderka rankingu zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie doszło do decydującej rozgrywki. W niej również nie obyło się bez rollercoastera. Przy stanie 6-5 Fernandez posiadała drugiego meczbola. Później trzy punkty powędrowały jednak na konto Rybakiny, dzięki czemu to Jelena triumfowała w całym pojedynku 6:7(5), 6:4, 7:6(6). Tym samym znamy już komplet par półfinałowych. Nie przed godz. 14:00 zmierzą się Elina Switolina i Karolina Muchova, a nie przed 16:00 - Jelena Rybakina oraz Mirra Andriejewa.

Camilo Ugo Carabelli - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport