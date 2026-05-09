Andriejewa wracała po 4:6 w Rzymie. Urządziła demolkę na sam koniec

We wtorek i w środą na Foro Italico odbyła się rywalizacja w pierwszej rundzie, jeszcze bez zawodniczek rozstawionych. Te ruszyły do gry w czwartek i piątek, od 1/32 finału. Zdarzyło się kilka niespodzianek, na pewno taką było pożegnanie Karoliny Muchovej. Grubych sensacji jednak brakowało. Choć wcale nie było do niej daleko w starciu z udziałem Igi Świątek.

Prawdziwa tenisowa bomba została zdetonowana już w sobotę, po godz. 18. Na Campo Centrale, gdy zakończył się mecz światowej "1", czyli Aryny Sabalenki, z 36-letnią Soraną Cirsteą. Dla Rumunki to ostatni zawodowy sezon, jest w elicie od blisko 20 lat, swój pierwszy ćwierćfinał French Open zagrała w 2009 roku. A teraz ma swój najlepszy okres, pierwszy raz w karierze ograła zawodniczkę, będącą w danym momencie liderką rankingu.

Jakby tego było mało, z turniejem pożegnała się jeszcze broniąca tytułu Jasmine Paolini, potwornie męczyła się Coco Gauff, za burtą jest mistrzyni olimpijska z Paryża - Qinwen Zheng.

A na koniec zadziwiające rzeczy działy się w starciu Mirry Andriejewej.

WTA 1000 w Rzymie. Mirra Andriejewa kontra Viktorija Golubic na BNP Paribas Arena

Rosjanka w poprzednim tygodniu dotarła do dwóch finałów na Caja Magica w Madrycie - tak w singlu, jak i w deblu. Przegrała oba, niemniej pokazała się w Hiszpanii z bardzo dobrej strony. Podobnie było już wcześniej w Linzu i Stuttgarcie, a chyba jeszcze korzystając z tej euforii, całkiem udanie wróciła do debla z Dianą Sznajder.

W Rzymie też zaczęła imponująco - Antoni Ruzić oddała zaledwie jednego gema. Tym bardziej trudno więc było się spodziewać jakichkolwiek emocji w potyczce z 33-letnią Viktoriją Golubic, która nigdy w elicie nie była. A jej bilans z zawodniczkami z najlepszej "10" w karierze to 2-14.

Mirra Andriejewa

I tak też przebiegał ten mecz - bez większych emocji, pod pełną kontrolą 19-latki z Krasnojarska. Mirra gładko wygrała pierwszego seta 6:1, w drugim objęła prowadzenie 2:0, miała kolejne break pointy na 3:0. Konkretnie - dwa, przy stanie 15-40, patrząc od strony serwującej.

I stała się rzecz dziwna, choć przecież spotykana już w karierze Andriejewej. Kilka małych wpadek nakręciło lawinę. Szwajcarka wygrałą to rozdanie, za chwilę kolejne. I jeszcze następne. A później przełamała Andriejewą na 5:3, serwowała po seta. Nie uzyskała jednak setbola, Rosjanka wygrała tego gema, ale za chwilę sama musiała wyserwować remis. Zawiódł jednak pierwszy serwis, pojawiły się break pointy dla rywalki. Czwarty został wykorzystany, Golubic sensacyjnie wyrównała stan meczu.

Panie musiały więc rozgrywać trzecią partię, a tu... zanosiło się na powtórkę. Znów Andriejewa objęła prowadzenie 2:0, znów miała 40-15 z jej perspektywy, choć znajdowała się na returnie. Golubic wygrała dwie kolejne akcje, ale tym razem nie poszła za ciosem. Oddała tego gema, oddała dwa następne. I przestała już liczyć na sensację ze swoim udziałem. Andriejewa zakończyła mecz demolką, rozbiła rywalkę tutaj 6:0. Choć w całym meczu miała długi okres spadku jakości swojej gry.

Końcowy wynik to 6:1, 4:6, 6:0 - na korzyść turniejowej "8". W niedzielę Mirrę czeka mecz deblowy, a w poniedziałek - potyczka w 1/8 finału z Elise Mertens.

Mirra Andriejewa

Viktorija Golubic

