Podobnie jak w Dosze, tak w Dubaju występ w turnieju rangi WTA 1000 dla Mirry Andriejewej zakończył się rozczarowaniem. W Katarze jej pogromczynią w 1/8 finału okazała się Victoria Mboko. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich lepsza w ćwierćfinale była Amanda Anisimova.

Anisimova górą nad Andriejewą. Niesamowita batalia w ćwierćfinale WTA Dubaj

Początek meczu pozwalał wierzyć, że to 18-latka wyjdzie z tego pojedynku górą. Rosjanka triumfowała dość gładko 6:2, ale później w jej grę wkradł się chaos, a w efekcie tego wiele błędów. Kolejny raz słabszą stroną młodej tenisistki okazała się psychika.

Kolejne dwie partie na swoje konto dopisała Anisimova i to ona uzyskała przepustkę do półfinału rozgrywek. A Andriejewa, jak to ma w zwyczaju, już w trakcie spotkania zaczęła sobie na korcie wymierzać kary.

Po jednym z nieudanych zagrań wymierzyła kilka ciosów w udo, które było mocno czerwone, co również jest już niemal stałym elementem jej meczów. Nie oznacza to, że należy takie zachowania normalizować. Po ostatniej piłce, wygranej przez Amerykankę do swojego boksu Andriejewa wróciła już cała we łzach.

Rosjanie oburzeni po porażce Anisimovej. To jej wytknęli

Porażka, a przede wszystkim zachowanie 18-latki odbiła się szerokim echem w jej ojczyźnie. Rosjanie byli oburzeni kolejnymi wybuchami i łzami ze strony tenisistki, a w jej stronę poleciały gromy. Dziennikarze portalu "Sports.ru" napisali, że nie sprostała oczekiwaniom

Po zwycięstwie w Dubaju [w 2025 roku przyp. red.], tytuł podniósł oczekiwania wobec niej do zenitu. I najwyraźniej nie sprostała tym oczekiwaniom

"Mirra w bardzo interesujący sposób radzi sobie z negatywnymi emocjami - teraz przypomina to krótkie, sprinterskie zrywy. Popełni błąd - nagle się zamyka w sobie, uroni łzę, po czym znów się zbiera i walczy dalej. Przegra gema - kilka razy się uderzy, uspokoi się i znowu walczy" - czytamy dalej.

Dużo ostrzej zawodniczkę potraktowali komentujący. Nie brakowało głosów, że Andriejewa zatrzymała się w rozwoju.

"Pojawiają się ogromne wątpliwości, czy rzeczywiście zostanie wielką tenisistką, czy tylko znajdzie się w pierwszej piętnastce. Jak dotąd nie widać żadnego postępu", "Stwierdzenie, że Andriejewa jest niesamowita, cóż, zdecydowanie nie jest prawdą, ale wciąż jest czas", "Ona przesadnie przejmuje się wynikiem." - to tylko kilka z krytycznych komentarzy.

Już niedługo Mirra Andriejewa będzie musiała zmierzyć się z jeszcze większą presją. Przed nami Indian Wells, do którego przystępować będzie w roli obrończyni tytułu.

Mirra Andriejewa Noushad Thekkayil AFP

Amanda Anisimova Artur Widak AFP

Mirra Andriejewa Noushad Thekkayil AFP