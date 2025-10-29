Andriejewa wkroczyła do akcji. Od razu trafiła na Gauff. Potężne ciosy na korcie w Rijadzie

Za kilkadziesiąt godzin rozpocznie się turniej WTA Finals. Wczoraj odbyło się losowanie fazy grupowej. Do jednej rubryki w singlu trafiły Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini, a do drugiej - Iga Świątek, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina oraz Madison Keys. To oznacza, że Polka może się spotkać z Białorusinką czy mistrzynią tegorocznego Roland Garros najwcześniej w półfinale. Druga z nich była obecna podczas wtorkowej ceremonii, z racji pełnienia roli obrończyni tytułu. Przed 12 miesiącami w Rijadzie pokonała w decydującym starciu Qinwen Zheng.

Tenisistka z USA rozpocznie drogę do ponownego zdobycia trofeum od potyczki ze swoją rodaczką - Jessicą Pegulą. Tak się składa, że panie rywalizowały ze sobą kilkanaście dni temu w finale WTA 1000 w Wuhan. Był to ostatni rozegrany pojedynek dla obu zawodniczek. Lepsza okazała się młodsza z reprezentantek Stanów Zjednoczonych. Teraz 31-latka otrzyma okazję do wzięcia rewanżu.

WTA Finals: Solidne przetarcia Gauff i Peguli przed pierwszym meczem

Zarówno Gauff, jak i Pegula chcą jak najlepiej przygotować się do ich premierowego meczu w Rijadzie, które odbędzie się w niedzielę nie przed godz. 16:30 czasu polskiego. Odpowiednią formę budują poprzez wartościowe treningi. Dzisiaj Jessica sparowała z Igą Świątek. Coco również miała okazję poodbijać z inną tenisistką z czołowej "10" singlowego rankingu. 21-latka spotkała się na korcie z Mirrą Andriejewą, która też dotarła już do Arabii Saudyjskiej.

Rosjanka pełni rolę pierwszej rezerwowej, na wypadek wycofania którejś z zawodniczek. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że ma pewne miejsce w zmaganiach, ale Jelena Rybakina wyprzedziła ją na ostatniej prostej w zestawieniu Race. Mimo to Andriejewą zobaczymy na pewno w oficjalnej rywalizacji, gdyż dostała się do deblowych rozgrywek, w duecie z Dianą Sznajder.

Sparing Coco z Mirrą nie umknął uwadze organizatorów WTA Finals w Rijadzie. Na relacji na Instagramie zamieszczono dwie wymiany, po których widać, że tenisistki nie zamierzały się oszczędzać. Na pierwszym nagraniu można dostrzec potężny serwis ze strony Andriejewej, po którym miała łatwą wystawkę do skończenia akcji przy siatce. Potem z pełną mocą zaserwowała Gauff. Return Rosjanki powrócił na drugą stronę, ale później Amerykanka zagrała uderzenie kończące z bekhendu.

Rozwiń

Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań będzie można znaleźć TUTAJ.

Zizou Bergs - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Coco Gauff WANG ZHAO AFP

Mirra Andriejewa BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jessica Pegula Kena Betancur AFP