Andriejewa oszalała tuż przed północą, atak agresji na korcie. Głośno o wybrykach Rosjan

Mirra Andriejewa awansowała w czwartek do ćwierćfinału WTA Brisbane, choć nie obyło się bez nerwów i zwrotów akcji. Potrzebne były trzy sety, żeby rozstrzygnąć jej pojedynek z Lindą Noskovą. W trakcie spotkania kolejny już raz Rosjance puściły nerwy, w efekcie czego kibice byli świadkami ataku agresji na korcie. To nie pierwszy raz, kiedy zawodnicy z tego kraju reagują w kontrowersyjny sposób na niepowodzenia. Nie tak dawno świat zaszokował Andriej Rublow.

Tenisistka w białym stroju triumfalnie zaciska pięść i krzyczy z emocji podczas meczu na korcie, w tle widoczna publiczność i zegar, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z twarzą tenisisty wyrażającego silne emocje.
Zachowanie Andrija Rublowa i Mirry Andriejewej wywołało niemałe poruszenieRobert Prange/Getty Images / AFPGetty Images

Chociaż rok 2025 Mirra Andriejewa zdecydowanie zaliczyć może do udanych, jego końcówka już taka nie była. Utalentowana Rosjanka szybko odpadła z rywalizacji w Montrealu, a taki sam los podzieliła w US Open, a później także w trakcie turniejów w Chinach.

W WTA Pekin zatrzymała się na 1/8 finału, a z Wuhan i Ningbo odpadała już po pierwszych meczach. Na niepowodzenia reagowała impulsywnie i destrukcyjnie - okładała się pięściami, a na korcie nie brakowało łez.

Mirra Andriejewa znów wybuchła na korcie. Hamulce puściły

Nie inaczej było w przypadku rywalizacji z Lindą Noskovą w Brisbane. Australijski turniej rozpoczęła od zwycięstwa 4:6, 6:1, 6:2 nad Olivią Gadecki. Z pewnością spodziewała się, ze bój z tęgą Noskovą do najłatwiejszych należeć nie będzie. Mimo to nie była w stanie w wielu momentach zapanować nad nerwami. 

W dziewiątym gemie pierwszego seta przy powadzeniu 30:15 Andriejewa popełniła dość prosty błąd i zagrana przez nią piłka wylądowała w siatce. 18-latka aby dać upust negatywnym emocjom zaczęła uderzać się ostentacyjnie pięścią w udo.

    Chwilę później, gry zagrała na aut, incydent się powtórzył. Tym razem jednak w ruch poszła rakieta. Sama wymierzyła sobie karę za nieudane zagranie, bijąc się w nogę.

    W mediach głośno o wybrykach rosyjskich tenisistów. Nie tylko Andriejewa i Rublow

    Tego typu "karanie się" cechuje wielu tenisistów i tenisistek z Rosji. Kibice z pewnością pamiętają, jak w ubiegłym roku w 3. rundzie Roland Garros kompletnie panowanie nad sobą stracił Andriej Rublow. Zawodnik krzyczał na swojego trenera, z ogromnym impetem uderzał naciągiem w kolano, próbował złamać rakietę o kort, a następnie potraktował siedzisko kilkoma kopniakami. Jego wyraz twarzy mógł wzbudzać u postronnych obserwatorów szczery niepokój.

    W 2021 roku Daria Kasatkina, wówczas jeszcze reprezentująca Rosję, w trakcie jednego z meczów na trawie musiała skorzystać z pomocy medycznej. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że krzywdę wyrządziła sobie sama i to z premedytacją. Po nieudanym zagraniu w amoku złapała się za szyję, którą poharatała i prawdopodobnie uszkodziła. 

    Przykłady na destrukcyjne zachowania Rosjan na korcie można mnożyć. W 2016 roku Swietłana Kuzniecowa w trakcie pojedynku z Agnieszką Radwańską na WTA Finals wściekła się do tego stopnia, że na ławce obcięła sobie część włosów.

    Zachowanie Mirry Andriejewej w Brisbane na szczęście nie eskalowało, co było w dużej mierze zasługą upomnienia, jakie otrzymała od pani arbiter Ignatczenko. Przy stanie 5:4 i 40-15 dla Noskovej Rosjanka zaczęła zaciekle uderzać piłkami w bandy. Sędzia w obawie o zdrowie ballboyów nakazała jej się uspokoić.

    Zverev nie wytrzymał w meczu z Hurkaczem! Rakieta roztrzaskana o kort. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Od tamtego momentu Andriejewa zaczęła grać wyraźnie lepiej i po trwającym ponad dwie godziny boju pokonała Noskovą 5:7, 6:4, 7:5. W ćwierćfinale rozgrywek w Brisbane zmierzy się z niespodziewaną pogromczynią Amandy Anisimovej - Martą Kostiuk.

    Tenisistka wykonuje uderzenie oburącz podczas dynamicznego meczu tenisowego, koncentrując się na nadlatującej piłce, światło podkreśla jej zaangażowanie i wysiłek.
    Mirra AndriejewaPatrick HAMILTONAFP
    Młody mężczyzna z długimi blond włosami i opaską na głowie w sportowej koszulce trzyma rakietę tenisową, unosząc pięść i wyrażając silne emocje tryumfu lub radości w trakcie rozgrywki na korcie, w tle zamazana publiczność.
    Andriej RublowDIMITAR DILKOFFAFP
    Mirra Andriejewa
    Mirra AndriejewaCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

