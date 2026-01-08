Chociaż rok 2025 Mirra Andriejewa zdecydowanie zaliczyć może do udanych, jego końcówka już taka nie była. Utalentowana Rosjanka szybko odpadła z rywalizacji w Montrealu, a taki sam los podzieliła w US Open, a później także w trakcie turniejów w Chinach.

W WTA Pekin zatrzymała się na 1/8 finału, a z Wuhan i Ningbo odpadała już po pierwszych meczach. Na niepowodzenia reagowała impulsywnie i destrukcyjnie - okładała się pięściami, a na korcie nie brakowało łez.

Mirra Andriejewa znów wybuchła na korcie. Hamulce puściły

Nie inaczej było w przypadku rywalizacji z Lindą Noskovą w Brisbane. Australijski turniej rozpoczęła od zwycięstwa 4:6, 6:1, 6:2 nad Olivią Gadecki. Z pewnością spodziewała się, ze bój z tęgą Noskovą do najłatwiejszych należeć nie będzie. Mimo to nie była w stanie w wielu momentach zapanować nad nerwami.

W dziewiątym gemie pierwszego seta przy powadzeniu 30:15 Andriejewa popełniła dość prosty błąd i zagrana przez nią piłka wylądowała w siatce. 18-latka aby dać upust negatywnym emocjom zaczęła uderzać się ostentacyjnie pięścią w udo.

Chwilę później, gry zagrała na aut, incydent się powtórzył. Tym razem jednak w ruch poszła rakieta. Sama wymierzyła sobie karę za nieudane zagranie, bijąc się w nogę.

W mediach głośno o wybrykach rosyjskich tenisistów. Nie tylko Andriejewa i Rublow

Tego typu "karanie się" cechuje wielu tenisistów i tenisistek z Rosji. Kibice z pewnością pamiętają, jak w ubiegłym roku w 3. rundzie Roland Garros kompletnie panowanie nad sobą stracił Andriej Rublow. Zawodnik krzyczał na swojego trenera, z ogromnym impetem uderzał naciągiem w kolano, próbował złamać rakietę o kort, a następnie potraktował siedzisko kilkoma kopniakami. Jego wyraz twarzy mógł wzbudzać u postronnych obserwatorów szczery niepokój.

W 2021 roku Daria Kasatkina, wówczas jeszcze reprezentująca Rosję, w trakcie jednego z meczów na trawie musiała skorzystać z pomocy medycznej. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że krzywdę wyrządziła sobie sama i to z premedytacją. Po nieudanym zagraniu w amoku złapała się za szyję, którą poharatała i prawdopodobnie uszkodziła.

Przykłady na destrukcyjne zachowania Rosjan na korcie można mnożyć. W 2016 roku Swietłana Kuzniecowa w trakcie pojedynku z Agnieszką Radwańską na WTA Finals wściekła się do tego stopnia, że na ławce obcięła sobie część włosów.

Zachowanie Mirry Andriejewej w Brisbane na szczęście nie eskalowało, co było w dużej mierze zasługą upomnienia, jakie otrzymała od pani arbiter Ignatczenko. Przy stanie 5:4 i 40-15 dla Noskovej Rosjanka zaczęła zaciekle uderzać piłkami w bandy. Sędzia w obawie o zdrowie ballboyów nakazała jej się uspokoić.

Od tamtego momentu Andriejewa zaczęła grać wyraźnie lepiej i po trwającym ponad dwie godziny boju pokonała Noskovą 5:7, 6:4, 7:5. W ćwierćfinale rozgrywek w Brisbane zmierzy się z niespodziewaną pogromczynią Amandy Anisimovej - Martą Kostiuk.

