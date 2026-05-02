Tegoroczna edycja turnieju WTA 1000 w Madrycie dostarczyła sporej dawki niespodzianek. W najlepszej "4" zabrakło Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, Igi Świątek oraz Coco Gauff. Część zawodniczek, jak choćby Polka, zmagała się wirusem. Największą sensacją była eliminacja Białorusinki. Liderka rankingu posiadała sześć meczboli w ćwierćfinale z Hailey Baptiste, ale ostatecznie to Amerykanka okazała się lepsza po tie-breaku trzeciego seta. Później tenisistka z USA przegrała z Mirrą Andriejewą.

W związku z tym to Rosjanka czekała na swoją finałową przeciwniczkę. Wyłoniono ją w czwartkowy wieczór, podczas starcia Marty Kostiuk z Anastazją Potapową. Spotkanie to przyniosło wiele zwrotów akcji. Ostatecznie po trzysetowej batalii lepsza okazała się Ukrainka, trenowana przez Polkę - Sandrę Zaniewską. Czekał nas zatem mecz o tytuł z wieloma podtekstami. Dotychczas Andriejewa i Kostiuk mierzyły się ze sobą tylko raz, na początku obecnego sezonu. Podczas turnieju w Brisbane aktualna 8. rakieta świata uległa Ukraince 6:7(7), 3:6.

Teraz Mirra chciała się zrewanżować. Przedmeczowe notowania wskazywały ją jako nieznaczną faworytkę. Chociaż jest młodsza, to posiadała o wiele większe doświadczenie od Marty w takich finałach. Tenisistka z Kijowa grała dzisiaj o największe trofeum w swojej zawodowej karierze. Z kolei 19-latka mogła dzisiaj zgarnąć swój trzeci singlowy skalp rangi WTA 1000 - po ubiegłorocznych triumfach w Dubaju oraz Indian Wells. Zapowiadała się bardzo ciekawa rywalizacja. Już na "dzień dobry" byliśmy świadkami nieco kuriozalnej sytuacji, bowiem tenisistki osobno stawały do pamiątkowego zdjęcia.

Mirra Andriejewa kontra Marta Kostiuk w finale

Mecz rozpoczął się od serwisu Kostiuk. Ukrainka imponująco rozegrała pierwszego gema, nie tracąc ani jednego punktu. Marta dobrze wyglądała także w kolejnych minutach i starała się wywierać presję na Andriejewej. Rosjanka pilnowała swoich podań, ale tylko do czasu. Podczas szóstego rozdania nastały dwa break pointy z rzędu dla 23. rakiety świata. Już przy pierwszej okazji tenisistka z Kijowa objęła prowadzenie 4:2. Kilka minut później powiększyła przewagę do trzech "oczek" i znalazła się blisko zwycięstwa w premierowej odsłonie. Mirra wyglądała w tym fragmencie na lekko zagubioną, podejmowała błędne decyzje. To się mogło jednak szybko zmienić.

W dziewiątym gemie Kostiuk serwowała po wygranie partii i po raz pierwszy została przetestowana. Zrobiło się 15-40 z perspektywy Ukrainki, a to oznaczało dwie szanse na powrotne przełamanie dla Rosjanki. Podopieczna Sandry Zaniewskiej wykazała się jednak sporym charakterem. Doprowadziła do piłek setowych po zaciętej walce i dopięła swego, zapisując na swoim koncie wynik 6:3 w całym secie.

Marta świetnie zainaugurowała drugą część potyczki, od przełamania. Po zmianie stron nastał jednak słabszy fragment w wykonaniu Ukrainki. Wyglądało to tak, jakby do Kostiuk dotarła szansa, jaka się przed nią otworzyła. Triumfatorka premierowej odsłony przegrała trzy gemy z rzędu i nagle zrobiło się 3:1 dla Andriejewej. To nie był ostateczny zwrot akcji w tej partii. Po sześciu rozdaniach nastał remis. Pachniało nawet trzecim "oczkiem" po kolei dla 23-latki, ale 8. rakieta świata przerwała dobrą passę przeciwniczki, wracając ze stanu 15-30.

W następnych minutach panie pilnowały własnych podań. W dziesiątym gemie Kostiuk serwowała pod presją pozostania w grze o zwycięstwo w drugiej odsłonie. Pojawiły się dwa setbole dla Rosjanki, a mimo to Marta wyszła z opresji. Jedną okazję rywalki obroniła asem. Ukrainka wyrównała na 5:5 i poszła za ciosem. Po chwili zgarnęła przełamanie, po czym podawała po największy tytuł w karierze. 23-latka wykonała swoje zadanie.

Po 81 minutach walki triumfowała 6:3, 7:5, wykorzystując trzeciego meczbola. To jej 12. zwycięstwo z rzędu, wciąż jest niepokonana w tym roku na mączce. Zgodnie z tym, czego można się było spodziewać - nie doszło do podania ręki przy siatce. W najnowszym notowaniu rankingu Kostiuk po raz pierwszy awansuje na 15. miejsce. Z kolei Andriejewa, której udzieliło się sporo emocji i łez po ostatniej piłce, od poniedziałki będzie 7. rakietą świata.

Mirra Andriejewa

Marta Kostiuk

Sandra Zaniewska - trenerka Marty Kostiuk

