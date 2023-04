Andriej Rublow wygrywa w Monte Carlo pierwszy w karierze turniej Masters 1000

Rublow nosił do tej pory przydomek "Pan 500". Z 12. zwycięstw w ATP siedem odniósł w turniejach rangi 250, a pięć w "pięćsetkach". W ustępujących znaczeniem Wielkim Szlemom i ATP Finals turniejach Masters 1000 dwa razy grał w finałach - w Monte Carlo i w Cincinatti w 2021 roku. Za każdym razem przegrywał.

Do trzech razy sztuka. W końcu zrealizował jeden ze swoich sportowych celów. Triumfował w Masters 1000 i to w jednej z najbardziej prestiżowych imprez tej serii. Nie było jednak mu łatwo. W trzecim secie wyszedł z beznadziejnej sytuacji.

Mecz pełen zwrotów akcji

Może nie był to najlepszy mecz tego sezonu ani tego turnieju, ale emocji w nim nie zabrakło. Dochodziło do wielu zwrotów akcji, obaj zawodnicy przeżywali kryzysy, potem się odradzali.

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Rune prowadził 4:2 i stracił przewagę przełamania. Wszystko wskazywało na to, że dojdzie do tie-breaku, ale decydujące słowo należało do Duńczyka. Przy 6:5 - po raz drugi w tym spotkaniu - wygrał serwis Rublowa.