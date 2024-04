Amerykański sen trwa, już 11 zwycięstw. Mistrzyni Australian Open pokonana

Po fantastycznym występie na Florydzie nie zdecydowała się na odpoczynek i już bryluje w kolejnym turnieju. Podczas WTA 500 w Charleston pokonała kolejno: Paulę Badosę, Ons Jabeur i Sloane Stephens. Imponujące było zwłaszcza zwycięstwo ze swoją rodaczką. W meczu o awans do ćwierćfinału imprezy Collins straciła zaledwie cztery gemy . To najlepszy przykład tego, w jak niesamowitej dyspozycji znajduje się aktualnie 30-latka.

Belgijka postawiła się, ale to nadal zbyt mało na Collins. Niesamowita passa Amerykanki

28-latka odważnie ruszyła do boju przeciwko Danielle i już w pierwszym gemie udało jej się wykorzystać break pointa przy czwartej okazji. To, na co mocno pracowała, po chwili straciła. W szóstym gemie Collins jeszcze raz wywalczyła przełamanie i jak się potem okazało - był to decydujący moment inauguracyjnej partii. Kilka minut później Amerykanka podwyższyła prowadzenie na 5:2. Ostatecznie triumfowała w premierowym secie 6:3.