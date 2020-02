Amerykanka Sofia Kenin wygrała turniej Australian Open, zdobywając pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Rozstawiona z "14" tenisistka pokonała w finale imprezy w Melbourne Hiszpankę Garbine Muguruzę 4:6, 6:2, 6:2.

21-letnia Kenin dopiero w 2018 roku zaczęła regularne starty w głównej drabince wszystkich odsłon Wielkiego Szlema (od 2015 pojawiała się w obsadzie zasadniczej części US Open). W ubiegłorocznym French Open dotarła do 1/8 finału i dotychczas był to jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie, a w Melbourne zatrzymała się na drugiej rundzie.

Poprzedni sezon okazał się przełomowy dla urodzonej w Moskwie zawodniczki, która jako dziecko przeniosła się z rodzicami do USA. Wygrała wtedy trzy turnieje WTA, a dodatkowo raz dotarła do finału.

Amerykanka wygrała oba dotychczasowe spotkania ze starszą o pięć lat Muguruzą. W poprzednim sezonie trafiły na siebie w pierwszej rundzie turnieju w Pekinie.

Urodzona w Wenezueli Hiszpanka ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe - cztery lata temu wygrała French Open i rok później Wimbledon. W 2017 roku była pierwsza na liście WTA, ale potem stopniowo jej notowania się pogarszały. Obecnie zajmuje 32. miejsce. W Wielkim Szlemie nie była rozstawiona po raz pierwszy od sześciu lat. W decydującym meczu turnieju tej rangi zagrała po raz czwarty. W Australian Open nigdy wcześniej nie dotarła do półfinału.

Wynik finału gry pojedynczej kobiet:

Sofia Kenin (USA, 14) - Garbine Muguruza (Hiszpania) 4:6, 6:2, 6:2.