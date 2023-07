Duża innowacja technologiczna czeka nas na tegorocznym US Open. Organizatorzy tego turnieju przyzwyczaili już do chętnego wprowadzania nowinek, podobnie będzie w nadchodzącym turnieju. W jego trakcie sędziowie będą mieć bowiem do dyspozycji system powtórek, podobny w schemacie działania chociażby do piłkarskiego VAR-u. Ma to pomóc w ocenie kłopotliwych sytuacji i unikaniu błędów, których nie może wyłapać system "hawk-eye".