Oficjalnie potwierdzono to, co wydawało się nieuniknione - Novak Djoković nie zagra w turnieju ATP Masters 1000 w Miami, który rozpoczyna się 19 marca. Przyczyna kolejnej absencji Serba pozostaje niezmienna: brak szczepień przeciwko Covid-19, co uniemożliwia pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych. Z tego samego powodu lider światowego rankingu nie rywalizuje obecnie na kalifornijskich kortach w Indian Wells. Co ciekawe, już teraz wiadomo, że nie będzie przeszkód, by znalazł się na liście startowej... tegorocznego US Open.