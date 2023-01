Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych byli niepokonani w tej imprezi e. Najpierw triumfowali w fazie grupowej w Sydney. Następnie wygrali finał miast z Wielką Brytanią 4-1, by potem poradzić sobie w półfinale z Polską 5-0.

Tenis. Taylor Fritz zapewnił Amerykanom triumf

Przy stanie 6-5 Włoch obronił piłkę meczową, ale to było przy własnym serwisie. Przy drugiej, kiedy podawał Amerykanin, nie dał już rady.

United Cup to nowość w międzynarodowym kalendarzu ATP i WTA. Do turnieju przystąpiło 18 reprezentacji, które podzielono na sześć grup. Polska na tym etapie okazała się lepsza od Kazachstanu oraz Szwajcarii, a następnie w meczu, którego stawką był awans do półfinału, pokonała Włochy. Italia, jako najlepsza z pokonanych, również znalazła się w czołowej czwórce.