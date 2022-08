Ambitna walka nie wystarczyła. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Landisville

Oprac.: Kamil Jagodyński Tenis

Kawał serca do gry pokazała dzisiaj Katarzyna Kawa, podnosząc się po porażce 0-6 w pierwszym secie z Elizabeth Mandlik. Ostatecznie nie wystarczyło to niestety do wygranej, bo po trzysetowej walce lepsza okazała się Amerykanka i to właśnie ona awansowała do półfinału.

Zdjęcie Katarzyna Kawa / Getty Images