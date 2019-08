Reprezentująca USA Amanda Anisimova wycofała się z wielkoszlemowego US Open po tym, jak jej ojciec i wieloletni trener Konstantin Anisimov został znaleziony martwy w poniedziałek.

Informację potwierdził ESPN agent tenisistki. Rodzina jeszcze nie skomentowała śmierci Konstantina Anisimova. Nie ma jeszcze potwierdzonych informacji na temat przyczyny śmierci ojca tenisistki.



Amanda Anisimova, mistrzyni juniorek US Open, jest wschodzącą gwiazda tenisa i najmłodszą zawodniczką w pierwszej "100" rankingu WTA. Ma dopiero 17 lat. Jej rodzice przeprowadzili się do USA z Rosji w 1998 roku.



Na pierwsze strony gazet Anisimova trafiła w czerwcu tego roku, kiedy sprawiła ogromną sensację na kortach Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale w Paryżu pokonała obrończynię tytułu Rumunkę Simonę Halep 6:2, 6:4. W półfinale stoczyła zacięty pojedynek z późniejszą triumfatorką Australijką Ashleigh Barty. Anisimova przegrała 7:6 (7-4), 3:6, 3:6. Po znakomitym występie w stolicy Francji awansowała do pierwszej "25" rankingu. Obecnie plasuje się na 24. pozycji.



Na początku tego miesiąca wycofała się z turniejów w Toronto i Cincinnati z powodu kontuzji pleców.

RK