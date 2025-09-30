Amanda Anisimova rozbita w 28 minut. Oto co wydarzyło się później w Pekinie

Sezon 2025 stanowi przełom w karierze Amandy Anisimovej. W połowie lutego wygrała turniej WTA 1000 w Dosze. Także później nie brakowało solidnych występów. Zameldowała się w finale po pokonaniu Aryny Sabalenki. W decydującym starciu otrzymała lekcję od Igi Świątek, ale doskonale ją przetrawiła. Na początku września zrewanżowała się Polce w ćwierćfinale US Open. Amerykanka awansowała do drugiego wielkoszlemowego finału z rzędu. Tam udany rewanż wzięła Białorusinka.

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych plasuje się aktualnie na czwartym miejscu w rankingu WTA - tak wysoko jeszcze nigdy nie była. W zestawieniu Race traci kilkaset punktów do trzeciej Coco Gauff, co oznacza, że pod koniec sezonu może się zawiązać ciekawa rywalizacja o najniższy stopień podium w głównym rankingu. Obie panie znajdują się w dolnej części drabinki WTA 1000 w Pekinie, co oznacza potencjalne bezpośrednie starcie w półfinale. I tenisistki z USA są już o jeden krok od takiej potyczki.

Gauff pokonała dzisiaj Belindę Bencić, odwracając losy pojedynku. Coco przegrała pierwszego seta mimo prowadzenia 4:1. Później Szwajcarka prowadziła z przewagą przełamania w drugiej odsłonie, była także z przodu w tie-breaku. Ostatecznie to trzecia rakieta świata odniosła triumf 4:6, 7:6(4), 6:2. W ćwierćfinale Coco zmierzy się z Evą Lys. Po godz. 14:00 czasu polskiego o miejsce w najlepszej "8" walczyła Anisimova. Jej rywalką okazała się Karolina Muchova.

WTA Pekin: Amanda Anisimova kontra Karolina Muchova w czwartej rundzie

Początek spotkania układał się bardzo źle z perspektywy Amandy. Muchova dominowała na korcie, Amerykanka była bezradna. W pewnym momencie Czeszka posiadała break pointa na 5:0. Gdyby go wykorzystała, wówczas serwowałaby po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Wówczas turniejowa "3" wyszła jeszcze z opresji, ale był to jedyny gem wygrany przez reprezentantkę USA w pierwszym secie. Do końca partii Karolina przegrała tylko jeden punkt. Ostatecznie wygrała ją 6:1 w zaledwie 28 minut, nokautując rywalkę w statystykach. Tenisistka z Ołomuńca wygrała w sumie 27 z 38 rozegranych akcji, miała 11 uderzeń kończących przy zaledwie trzech niewymuszonych błędach.

Na starcie drugiej części pojedynku Anisimova zaczepiła się na grę. Lepiej serwowała, poprawiła także return. I losy rywalizacji na korcie zaczęły się odwracać. W trzecim gemie Muchova nie wykorzystała piłki na 2:1, zrobiła się równowaga. Chwilę później Amanda doczekała się pierwszego break pointa w meczu. I już przy premierowej szansie błąd zanotowała Karolina. Po zmianie stron Czeszka mogła natychmiast zniwelować stratę, ale reprezentantka USA wydostała się z opresji. Wyszła ze stanu 15-40 i potwierdziła przewagę przełamania. Ta sytuacja zahartowała czwartą tenisistkę rankingu, a wyraźnie odjęła animuszu rywalce. Po chwili Anisimova wywalczyła kolejnego breaka. Ostatecznie wygrała drugą partię 6:2.

Trzeci set okazał się najbardziej wyrównany ze wszystkich. Przez długi czas panie mocno pilnowały się przy swoim serwisie. Dłuższy gem rozegrały przy trzecim rozdaniu, wtedy Anisimova miała nawet break pointa. Mimo to Muchova ciągle pilnowała podania, przez co mogła narzucać warunki, mając pierwszeństwo przy serwowaniu. Taka sytuacja potrwała aż do dziewiątego gema. Wtedy doszło do jedynego przełamania w decydującej odsłonie. Początkowo Karolina miała piłkę na 5:4, ale nie wykorzystała jej. Ostatnie trzy punkty powędrowały na konto Amandy. Po zmianie stron Amerykanka przypieczętowała awans, wygrywając spotkanie 1:6, 6:2, 6:4. O półfinał WTA 1000 w Pekinie powalczy z Jasmine Paolini albo Marie Bouzkovą.

