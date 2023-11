Końcówka roku to dobry czas, by przyjrzeć się, jak radzą sobie nasi tenisiści na zapleczu światowej czołówki. Sporo z nich rywalizuje w turniejach rangi ITF, by móc przebić się wyżej w rankingu i poprawić swoje notowania. Do tego grona zalicza się m.in. Martyn Pawelski. Nasz utalentowany tenisista, który niedawno obchodził swoje 19. urodziny, przebywa obecnie w Monastyrze. W pierwszej rundzie turnieju ITF 25k w Tunezji odwrócił losy rywalizacji z Rosjaninem Bogdanem Bobrowem.