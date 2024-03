Ależ zwrot akcji w końcówce seta. Jan Zieliński zagra o kolejny wielki tytuł

Już w pierwszym gemie Zieliński i Nys musieli bronić break pointa, ale zrobili to skutecznie. Później tym samym odpłacili się rywale - w drugim i czwartym gemie inauguracyjnej partii. Kilkanaście minut później rywale mieli aż trzy szanse, by objąć prowadzenie 5:4. Polak i Monakijczyk obronili jednak trzy break pointy i ponownie wyszli na prowadzenie w pierwszym secie.

Seria gemów na konto Zielińskiego i Nysa okazała się decydująca. Jest awans do finału

Jak się później okazało - to był kluczowy moment spotkania. W kolejnym gemie, chociaż rywale prowadzili 40-30, doszło do równowagi, która oznaczała kolejny break point i przy okazji piłkę setową dla Zielińskiego i Nysa . Tym razem udało się wykorzystać swoją szansę, kończąc jednocześnie partię rezultatem 6:4.

W szóstym gemie pojawiły się jeszcze następne break pointy dla Zielińskiego i Nysa, ale tym razem rywale oddalili zagrożenie. Heliovaara i Peers rzucili się jeszcze do obrabiania strat w ostatnim możliwym momencie. Prowadzili nawet 30-15 w gemie serwisowym Polaka i Monakijczyka, ale ostatnie trzy punkty meczu należały do Jana i Hugo. Końcowy rezultat to 6:4, 6:3, co oznaczało awans Zielińskiego i Nysa do finału turnieju ATP 500 w Acapulco.