Ależ wpadka rywalki Igi Świątek na US Open. Boli od samego patrzenia

Tegoroczna edycja US Open nie jest szczególnie udana dla Jeleny Ostapenko. Chociaż Łotyszka miała wielkie nadzieje związane z tym turniejem, to w grze pojedynczej nie przebrnęła nawet przez pierwszą rywalkę i to Naomi Osaka awansowała dalej. Lepiej poszło jej w pierwszym meczu deblowym, bo wraz z Ludmyłą Kiczenok pokonały amerykański duet w dwóch setach. Jej ukraińska partnerka z pewnością na długo zapamięta to spotkanie i to niekoniecznie ze względu na odniesione zwycięstwo.