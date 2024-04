Ależ wiadomość od mistrzyni olimpijskiej. Zareagowała nawet Iga Świątek 

Belinda Bencic przygotowała formę na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Reprezentantka Szwajcarii w finale gry pojedynczej w Japonii pokonała Czeszkę Marketę Vondrousovą 7:5, 2:6, 6:3. i sięgnęła po złoty medal. "Nie wiem, co mam powiedzieć. To coś niesamowitego. Nie mogę w to uwierzyć. Po prostu to do mnie jeszcze nie dociera" - mówiła po wszystkim szczęśliwa zawodniczka, cytowana przez wtatennis.com.

