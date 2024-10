Zaraz potem Włoch przełamał wielkoszlemowego mistrza, co doprowadziło go do zwycięstwa w meczu. Więcej o tej sytuacji można przeczytać pod tym linkiem.

W tym spotkaniu doszło jednak do jeszcze jednej specyficznej sytuacji. Jak zaznaczyliśmy, Szwajcar wygrał pierwszą partię. W drugiej prowadził już 2:0. W trzecim gemie była równowaga, ale Szwajcar "podłączył" rywala do gry, zagrywając autowy bekhend. Zaraz po tym, jak piłka spadła za linię końcową, powolnym ruchem ustawił rakietę przed kolano i złamał na pół. Nie wyrażał przy tym żadnych emocji na twarzy.

Stan Wawrinka w kontrolowanych nerwach w Szanghaju. Złamana rakieta

Następnie jak gdyby nigdy nic wolnym tempem poszedł do swojej ławki, by wyciągnąć z plecaka kolejną rakietę. Nawet przy takich skrajnych stanach pokazał stoicki spokój, a może wielkoszlemowy - jest przecież mistrzem Australian Open 2014, Rolanda Garrosa 2015 i US Open 2016. Fani Rafaela Nadala mogą sobie teraz wyobrażać, że jeśli kiedykolwiek ich ulubieniec zniszczyłby narzędzie tenisowej gry - co jeszcze nigdy w długiej karierze Hiszpana się nie zdarzyło - to wyglądałoby to właśnie w taki sposób.