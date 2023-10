Ależ popis Aryny Sabalenki. Nietypowa prośba do legendy. To byłoby coś

Aryna Sabalenka, aktualna liderka rankingu WTA, cały czas nie może być pewna, że zakończy ten rok na pierwszej pozycji, o którą tak długo walczyła. Iga Świątek cały czas depcze jej po piętach i choć to Białorusinka jest na lepszej pozycji, to nic nie jest przesądzone. Mimo to Sabalenka zdaje się być w bardzo dobrym nastroju, a w mediach społecznościowych błyszczy umiejętnościami nie tylko tenisowymi.