Ależ forma Amerykanki. Triumfatorka Australian Open odpada z turnieju

Jessica Pegula ma za sobą bardzo udane tygodnie. Najpierw obroniła tytuł w Canadian Open, wygrywając turniej WTA 1000 w Toronto, a później dotarła do finału imprezy tej samej rangi w Cincinnati. Dzięki temu zbudowała sporo pewności przed US Open. Do tej pory jeszcze nigdy nie przebrnęła przez wielkoszlemowy ćwierćfinał w grze pojedynczej. W czwartek wykonała drugi z pięciu kroków w tym kierunku. Pokonała mistrzynię Australian Open 2020 - Sofię Kenin 7:6(4), 6:3.