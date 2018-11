Alexander Zverev: Mój tata będzie pewnie płakał do końca roku

- Mój tata będzie pewnie płakał do końca roku - powiedział po decydującym meczu kończącego sezonu turnieju Masters - ATP Finals Alexander Zverev. Niemiecki tenisista pokonał Serba Novaka Djokovica 6:4, 6:3 w finale i zgarnął trofeum.

Zdjęcie Alexander Zverev /AFP



Alexander Zverev: "Wprost brakuje mi słów, by to opisać. Jestem niewiarygodnie szczęśliwy. Z pewnością to najcenniejszy tytuł, jaki wywalczyłem. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Chcę podziękować mojemu tacie, który trenował mnie przez całe moje życie. Prawdopodobnie nie przestanie płakać do końca roku. Dziękuję też Ivanowi (Lendlowi, który jest w sztabie Niemca od końca sierpnia - PAP) za dołączenie do naszego teamu. Wydaje mi się, że jak na razie idzie nam dobrze.



- Chciałbym też pogratulować Novakowi wspaniałego tygodnia i drugiej połowy sezonu. Prawie nie przegrałeś meczu w tym okresie i jestem bardzo wdzięczny, że zrobiłeś to dziś. Graliśmy dwukrotnie przeciwko sobie w tym tygodniu. Wszyscy wiedzą jak dobrym tenisistą jesteś, a ja chciałbym wspomnieć, jak dobrą osobą jesteś. Mamy za sobą wiele ciekawych rozmów. Doceniam to, że pozwoliłeś mi dziś wygrać. Teraz mogę jechać na wakacje".



Djokovic do Zvereva: "Z pewnością zasłużyłeś na zwycięstwo. Na pewno grałeś nieco lepiej niż kilka dni temu. Dobra robota. Wciąż jesteś bardzo młody, a już możesz się pochwalić wspaniałą karierą".