Podobnie jak w Dosze, także w Dubaju Magda Linette dostała się do głównej drabinki na podstawie rankingu. Tuż przed losowaniem zdążyło się wycofać jeszcze kilka zawodniczek i dzięki temu Poznanianka zameldowała się od razu w docelowej rywalizacji. W sobotę okazało się, że jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Lulu Sun, a na zwyciężczynię starcia czeka już w kolejnej fazie rozstawiona z "8" - Jekaterina Aleksandrowa.

Polka, plasująca się obecnie na 47. miejscu w rankingu, trafiła zatem na "dzień dobry" na zawodniczkę, która zajmuje pozycję pod koniec pierwszej setki. Reprezentantka Nowej Zelandii jest aktualnie na 99. lokacie. Co ciekawe, 24-latka przystępowała do batalii z Linette bez wygranego spotkania w tym sezonie. Odpadała w premierowej rundzie podczas Australian Open i WTA 125 w Manili. Na zwycięstwo czekała zatem od końcówki października.

Sun słynie z dużej nieobliczalności. Miewa wyskoki formy, które potrafią ją wywindować do sporego sukcesu. Już jako juniorka odnosiła znaczące rezultaty, była w finale Australian Open 2018 dziewcząt w grze podwójnej. Do głównej drabinki w Dubaju dostała się na podstawie dzikiej karty od organizatorów. Magda przystępowała do spotkania w roli faworytki, aczkolwiek reprezentantka Nowej Zelandii pokazywała już niejednokrotnie, że trzeba się z nią liczyć.

WTA Dubaj: Magda Linette kontra Lulu Sun w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. W pierwszych minutach obejrzeliśmy dwa zacięte gemy, w pewnym momencie Magda miała nawet break pointa na 2:0. Ostatecznie Sun wyszła jednak z opresji i doprowadziła do remisu. Podczas piątego rozdania nasza reprezentantka wplątała się w niespodziewane kłopoty. Chociaż prowadziła 30-15 przy własnym podaniu, to później przegrała trzy akcje z rzędu i doszło do przełamania na korzyść Lulu. Jak się potem okazało - to zdarzenie miało kluczowy wpływ dla dalszych losów partii. Tenisistka występująca w barwach Nowej Zelandii skontrolowała już sytuację do końca seta. Dzięki temu triumfowała w nim 6:4.

Na starcie drugiej części pojedynku zobaczyliśmy pozytywną reakcję 34-latki. Najpierw Linette utrzymała serwis, a po zmianie stron przełamała, mimo okazji rywalki na 1:1. W następnych minutach Sun zniwelowała jednak stratę i gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się na nowo. W dalszej fazie Magda posiadała szansę na 4:2, potem na 5:3, jednak Lulu za każdym razem doprowadzała do remisu. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy reprezentantka Nowej Zelandii serwowała po to, by pozostać w partii. Wówczas Poznanianka zdobyła przełamanie bez straty punktu. Wynikiem 6:4 Polka doprowadziła do decydującej odsłony meczu.

Momentum przeszło na stronię Magdy. Nasza tenisistka nabrała pewności siebie, a po Sun dało się odczuć, że miała w głowie utratę inicjatywy. Szybko zrobiło się 3:0 dla Linette na starcie trzeciego seta. Na dodatek Sun poprosiła wtedy o przerwę medyczną, narzekała na jakiś problem w dolnej części pleców. Kilka minut bez gry nie wytrąciła Magdy z dobrego rytmu. Co więcej - Polka wywalczyła jeszcze jedno przełamanie w szóstym gemie i mogła zamykać rywalizację przy własnym podaniu. Ostatecznie nasza reprezentantka triumfowała 4:6, 6:4, 6:1. W drugiej rundzie WTA 1000 w Dubaju zagra z rozstawioną z "8" Jekateriną Aleksandrową. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie.

Magda Linette CHOLEWINSKI MARCIN AFP

Lulu Sun WILLIAM WEST / AFP AFP

Jekaterina Aleksandrowa Marleen Fouchier AFP