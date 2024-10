Wiele tygodni trwa już rozbrat Igi Świątek z kortami, a kibice nie mogą doczekać się, kiedy wreszcie raszynianka wróci do gry. Brązowa medalistka olimpijska po US Open zdecydowała się na zrobienie sobie przerwy regeneracyjnej. Mało kto jednak spodziewał się, że przedłuży się ona aż tak mocno. Rezygnacja z udziału w kolejnych turniejach kosztowała raszyniankę już utratę pozycji liderki rankingu WTA . Jej miejsce 28 października oficjalnie zajmie Aryna Sabalenka .

Aleksander Kwaśniewski zaniepokojony sytuacją Igi Świątek. Jasna deklaracja ws. zwolnienia trenera

23-latka ma wziąć udział w turnieju WTA Finals, który rozpoczyna się 2 listopada. Pytanie o to, w jakiej formie jest tenisistka, a także jak szybko uda jej się odzyskać rytm meczowy, wydają się być w tym miejscu zasadne. Głos na temat sytuacji Igi Świątek w rozmowie z redakcją "Polsat Sport" postanowił zabrać były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Aleksander Kwaśniewski . Nie krył on zaskoczenia z powodu momentu, w którym ogłoszono rozstanie Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Dziwne jest to, że nie odbyło się to po zakończeniu sezonu, ale w jego trakcie

- Ja wyczuwam moment, który zdarzył się w tym roku, bardzo dobrym z perspektywy wyników Igi Świątek, a mianowicie igrzyska olimpijskie. Ona jechała do Paryża w roli 100-procentowej faworytki, nastawiona na złoty medal. Grała na swoich kortach, gdzie parę tygodni wcześniej wygrywała. Porażka w finale była wyraźnie psychiczna, a nie fizyczna. Ona przegrała to w głowie - nie podjęła walki, była rozkojarzona; coś się tam wydarzyło [...] To zostawiło ślad. Sądzę, że jej stan psychiczny, wycofywanie się z kolejnych turniejów to był efekt zawodu olimpijskiego. Na tym tle podjęto decyzję o zmianie szkoleniowca - dodał były prezydent.