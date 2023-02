Aleksander Bublik w szale niszczy trzy rakiety na turnieju ATP w Montpellier

W świecie tenisa takie rzeczy się, niestety, zdarzają, ale to co wyczyniał Aleksander Bublik na odbywającym się w Montpellier turnieju ATP 250 przejdzie do historii. Kazach w pół minuty złamał trzy rakiety. Dostał ostrzeżenie, ukarany zostanie grzywną, a swój mecz przegrał.