Alcaraz zniszczył rakietę, a potem było tylko gorzej. Rosną szanse Hurkacza

Alcaraz odpadł z ATP 1000 w Cincinati. Fatalny występ Hiszpana

Dotarliśmy więc do seta decydującego, a Hiszpanowi wciąż bardzo mało na korcie wychodziło. Dał się pierwszy raz w tym meczu przełamać na 2:1, a chwilę później pierwszy raz na tym poziomie w swojej karierze zniszczył rakietę. To delikatnie pomogło, bo jakość gry Alcaraza nieco wzrosła, ale Francuzów uważnie grał przy swoim podaniu i "dowiózł" wygraną do mety, choć słaniał się już na nogach. Tym samym Alcaraz żegna się z Cincinati i może już szykować się do US Open. Być może porażka Hiszpana nieco szerzej otwiera szanse dla Huberta Hurkacza.