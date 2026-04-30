Alcaraz w Madrycie, setki kibiców na trybunach. Hiszpan w nieznanej dla siebie roli

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Turnieju Mutua Madrid Open zmierza do szczęśliwego końca. Od początku imprezy w stolicy Hiszpanii nie oglądaliśmy Carlosa Alcaraza. Hiszpan nabawił się kontuzji nadgarstka. Na cztery dni przed finałem niespodziewanie zjawił się w Madrycie. Przywitały go setki kibiców, oklaski i wyczekiwanie na autografy. Cel tej wizyty był jednak inny niż tylko spotkanie z fanami.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz

Obecny sezon w męskim tenisie rozpoczął się od wielkiego wydarzenia. Carlos Alcaraz dokonał tego, o czym mówił od kilku miesięcy. Hiszpan przyjechał do Melbourne, aby wygrać pierwszy raz w swojej karierze Australian Open. Swoje deklaracje spełnił na korcie, choć trudności nie brakowało.

1:0 ze Świątek, rewanżu na pewno nie będzie. Półfinalistka US Open 2018 z Łotwy ogłasza

22-latek w wielkim finale pokonał Novaka Djokovicia. Tym samym jako najmłodszy zawodnik w historii skompletował karierowego Wielkiego Szlema. Po triumfie w Melbourne Alcaraz wygrał także turniej rangi ATP 500 w Dosze. Od tego momentu zaczęły się zupełnie nieoczekiwane kłopoty.

Alcaraz w Madrycie. Historyczny dzień

Alcaraz przegrał w półfinale Indian Wells, w trzeciej rundzie Miami, a w Monaco poległ w finale z Jannikiem Sinnerem. Włoch odebrał mu nie tylko tytuł, ale także pozycję lidera rankingu ATP. Kilka dni później 22-latek nabawił się poważnej kontuzji nadgarstka w pierwszym meczu turnieju w Barcelonie.

W związku z nią wycofał się z rywalizacji w Katalonii, a potem także z ukochanego turnieju ATP 1000 w Madrycie. Rozpoczęła się walka z czasem o występ w Roland Garros. Szybko stało się jednak jasne, że Alcaraz nie będzie mógł bronić tytułu w Paryżu. W trakcie pierwszego meczu Sinnera w Madrycie Hiszpan podzielił się tą smutną informacją.

Latający "oszczep", potężne zagrożenie w meczu Polki. Szybka reakcja i taki koniec gry

Kibice w Madrycie swoje zainteresowanie przenieśli więc na młodego Rafę Jodara. Hiszpan poległ w ćwierćfinale właśnie z Sinnerem. Fani dzień później dostali niespodziewaną niespodziankę właśnie ze strony Alcaraza. Siedmiokrotny mistrz Wielkiego Szlema pojawił się bowiem w kompleksie La Caja Magica.

Cel tej wizyty był jasny. Wicelider rankingu ATP przybył do Madrytu, aby na własne oczy zobaczyć debiut swojego 14-letniego brata - Jaime w turnieju dla chłopców do lat 16. Alcaraz zasiadł w boksie razem ze swoim tatą oraz trenerem młodszego brata i z pasją kibicował mu, gdy ten walczył z Polem Tabueną.

Młodszy brat wielkiego hiszpańskiego gracza pokonał swojego rywala 6:3, 6:3 i po meczu dostał oklaski od samego Carlitosa. 22-latek tradycyjnie poświęcił także sporo czasu zgromadzonym pod kortami kibicom. Nie można wykluczyć, że Alcaraz pojawi się także na kolejnym meczu brata.

Carlos Alcaraz zdołał wywalczyć sobie punkt podczas finału Australian Open po niesamowicie intensywnej wymianie z Novakiem Djokoviciem
Carlos Alcaraz został triumfatorem Australian Open 2026
Bożydar Iwanow: Mamy dwóch polskich piłkarzy w półfinałach europejskich pucharów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

