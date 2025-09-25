Zaledwie 18 dni temu Carlos Alcaraz cieszył się z triumfu w US Open i powrotu na fotel lidera światowego rankingu, już po raz piąty. Po dwuletniej przerwie. A dokonał tego wygrywając w Nowym Jorku wygrywając 21 z 22 rozegranych setów, tego jedynego zabrał mu w finale Jannik Sinner. Rywalizacja między nimi będzie zapewne toczyć się długimi latami, teraz w lepszej sytuacji jest Hiszpan. Ale wiosną wszystko może się zmienić.

Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji Hiszpan zrobi sobie dłuższą przerwę, skoro już do końca roku będzie miał napięty harmonogram.

Rok temu przed Mastersem w Szanghaju grał ATP 500 w Pekinie - w finale stoczył pasjonujący bój z Sinnerem, zwycięski. A teraz Włoch znów zameldował się w stolicy Chin, a Hiszpan - w Tokio. Został gwiazdą mającego długą tradycję turnieju w Ariake Coliseum. A zdecydował się na to, mimo że w weekend rozegrał dwa spotkania singlowe i dwa deblowe w Laver Cup w San Francisco. To ostatnie już w poniedziałek polskiego czasu.

Wiele wskazywało, że w Tokio może zapłacić za to wysoką cenę. Wszystko za sprawą nagłej sytuacji z początku piątego gema.

ATP 500 w Tokio. Carlos Alcaraz kontra Sebastian Baez. Upadek i uraz lidera rankingu. A później zaskakująca przerwa

Z Sebastianem Baezem Carlitos mierzył się do tej pory dwukrotnie - najpierw w finałach NxtGen Cup, później w US Open. I dwa razy wygrywał. Teraz też szybko przełamał Argentyńczyka, później obronił break pointa, podwyższył na 2:0. I wydawało się, ze wszystko pójdzie dalej po jego myśli.

Świetnie grający forhendem Baez zaczął się jednak odgryzać - i to coraz skuteczniej. Odrobił straty, a w piątym gemie wydawało się, że mecz zbliża się ku końcowi.

Kontuzja Carlosa Alcaraza w Tokio. Zdołał wrócić do gry FRANCK ROBICHON PAP/EPA

Alcaraz został rozrzucony po korcie, nabiegał się, przegrał tę akcję. Operował na doślizgach, niczym Iga Świątek, ale nie wyglądało, by w którymś momencie skręcił staw skokowy. Nagle jednak zaczął skakać na prawej nodze, za chwilę położył się na korcie, nie mógł wstać. I nawet nie próbował wstać, na twarzy pojawił się grymas bólu. Raczej nie wyglądało na to, by był w stanie kontynuować grę.

Dotarł jednak na ławkę, tam otrzymał pomoc medyczną. Zmrożono mu bolące miejsce, otejpowano, po czym pokazał, że chce grać.

Alcaraz nie był zadowolony ze swojej postawy, w pięciu pierwszych gemach popełnił dziewięć niewymuszonych błędów. Później było już trochę lepiej, aż w końcu zdołał przełamać Argentyńczyka na 5:4.

I gdy miał kończyć seta, mecz nagle przerwano. Na korcie pojawiły się dzieci z ręcznikami, zaczęły wycierać linie. To jednak nie wystarczyło, zawodnicy musieli udać się na ponad kwadrans do szatni.

Carlos Alcaraz, Tokio 2025 FRANCK ROBICHON PAP/EPA

A gdy już wrócili, Hiszpan pokazał klasę. Szybko załatwił sprawę seta, na dobrą sprawę samymi serwisami. A później dał koncert w drugim secie. Gdy przyspieszał grę, Baez był bezradny. Skończyło się na 6:4, 6:2, tego drugiego gema Argentyńczyk wygrał, bo do serwisu dostał nowe piłki. Ale za chwilę i tak był już koniec.

Carlos Alcaraz CHARLY TRIBALLEAU AFP

Sebastian Baez AFP

