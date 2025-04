Alarm w obozie Carlosa Alcaraza. Problemy mistrza Roland Garros, czas na badania

Carlos Alcaraz do sezonu 2025 podchodził z kilkoma celami. Pierwszym było wygranie Australian Open, a więc jedynego Wielkiego Szlema, którego jeszcze w swojej gablocie nie ma. Aktualny mistrz Roland Garros i Wimbledonu odpadł jednak z rywalizacji na etapie ćwierćfinału. W czterech setach Hiszpana pokonał Novak Djoković.

Cel ze zwycięstwem w Melbourne trzeba więc odłożyć w czasie. Kolejnym było wygranie turnieju w hali i to Alcarazowi udało się przy pierwszej okazji w tym sezonie. 21-latek zwyciężył w rywalizacji w Rotterdamie, gdzie w półfinale pokonał Huberta Hurkacza, a w finale ograł Alexa De Minaura. Kilka tygodni później Alcaraz dorzucił do gabloty pierwszy w tym sezonie tytuł rangi ATP 1000.

Alcaraz kontuzjowany? Przejdzie badania

Niestety jednak wydaje się, że Hiszpan nie uniknie urazu, co przy jego stylu gry jest dość naturalne. Alcaraz finał turnieju ATP 500 w Barcelonie zakończył z dyskomfortem mięśniowym w udzie. W trakcie drugiej partii Hiszpan wziął przerwę medyczną. Mecz dokończył, przegrał 6:7, 2:6 z Holgerem Rune, ale najważniejsze jest teraz to, co wykażą badania.