Agnieszka Radwańska zdobyła się na szczere wyznanie. "To był mój błąd"

Agnieszka Radwańska zakończyła karierę w wieku zaledwie 29 lat, co było dużym zaskoczeniem, ponieważ teoretycznie mogłaby rywalizować jeszcze przez kilka sezonów. Była tenisistka wróciła do tego tematu w programie "Damy i Asy", zwracając uwagę na błąd, jaki popełniła na początku swojej kariery. Jej zdaniem nierozważne postępowanie doprowadziło do tego, że przedwcześnie zakończyła występy na kortach.