Agnieszka Radwańska, najsłynniejsza polska tenisistka przed pojawieniem się Igi Świątek , zakończyła karierę w listopadzie 2018 roku . Wygrała w niej, w 2015 roku, kończące sezon mistrzostwa WTA w Singapurze, dotarła do finału Wimbledonu, była dwójką na liście WTA. Później poświęciła się jednak życiu rodzinnemu, w lipcu 2020 roku razem z mężem Dawidem Celtem doczekali się syna . A teraz, jak się okazuje, wspólnie poprowadzą reprezentację Polski!

Agnieszka Radwańska znów w reprezentacji Polski! Wspólnie z mężem w United Cup

Polska wybrała jednak inną drogę - drużynę poprowadzi kapitan kobiecej drużyny narodowej Dawid Celt , który z Polkami bardzo przyzwoicie poradził sobie w tegorocznej edycji Billie Jean King Cup. A wspólnie z nim - żona Agnieszka Radwańska . Gwiazdami polskiej drużyny będą oczywiście Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a już choćby te dwa nazwiska sprawiają, że biało-czerwoni są upatrywani jako faworyci do końcowego sukcesu. Skład uzupełnią m.in. Magda Linette, Kamil Majchrzak czy Łukasz Kubot.

Turniej United Cup zacznie się 29 grudnia w trzech australijskich miastach - rywalizacja toczyć się będzie nie tylko o wielkie pieniądze (pula nagród to 23 miliony dolarów australijskich, czyli ok. 15 milionów tych amerykańskich), ale też o punkty do rankingów WTA i ATP. Wystąpi 18 drużyn narodowych - mieszanych, bo składających się z pań i panów. Rozegrane zostaną cztery spotkania singlowe, a na końcu - mecz miksta.