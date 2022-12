"Gra to jedno, ale siedzenie na ławce to drugie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest trudniejsze, więc zobaczymy" - wyznała Agnieszka Radwańska, nasza była wspaniała tenisistka, która razem z mężem Dawidem Celtem poprowadzi Polskę w turnieju United Cup, a w składzie wystąpią m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.