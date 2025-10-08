Agencja Świątek zgodziła się, to już koniec. Taki komunikat po czterech latach

Turniej Madrid Open dla wielu kibiców jest jednym z ważniejszych punktów w tenisowym kalendarzu. Nie brakuje tam ani poziomu (ranga WTA 1000), ani dobrej pogody (decydujące mecze rozgrywa się w pierwszych dniach maja, w 2026 r. finały w dniach 02-03.05), ani świetnej atmosfery.

To właśnie w stolicy Hiszpanii Iga Świątek zagrała niebywale emocjonujący mecz z Aryną Sabalenką, wygrany ostatecznie 7:5, 4:6, 7:6(7). To spotkanie zostało później wybrane najlepszym w całym sezonie. Wartość triumfu Polki była nie do przecenienia, bo Białorusinka broniła tytułu, a wygrała na korcie im. Manolo Santany także w 2021 roku. Jak pokazała przyszłość, okazała się najlepsza także w 2025, ogrywając Coco Gauff, która w półfinale rozbiła raszyniankę 6:1, 6:1. Zawodniczka urodzona w Mińsku przeżywa więc wspaniały okres w tym mieście.

W środę organizatorzy tej imprezy wydali ważny komunikat. IMG Tennis, czyli agencja reprezentująca interesy Świątek, ogłosiła sprzedaż praw do organizacji Mutua Madrid Open spółce holdingowej MARI. O tej transakcji pierwszy raz media wspominały w kwietniu.

Za nowym projektem - który został uruchomiony właśnie dziś - stoi amerykański przedsiębiorca Ariel Emanuel. Przejął nie tylko hiszpański turniej, ale także te organizowane w Miami, Abu Dhabi, Waszyngtonie, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Chengdu, Tokio i Hongkongu.

IMG ogłosiło wykupienie Madrid Open w grudniu 2021 roku, przez kolejnych kilka miesięcy trwało finalizowanie transakcji. Teraz dojdzie do kolejnej zmiany.

Nowy właściciel Madrid Open. "Sport staje się jeszcze ważniejszy"

Jak czytamy w depeszy Europa Press, MARI ma duże plany, przejęło także Frieze, globalną organizację zajmującą się sztuką współczesną oraz Barrett-Jackson, markę luksusowych i kolekcjonerskich samochodów.

- W miarę jak ludzie coraz bardziej cenią doświadczenia ponad rzeczy, a praca hybrydowa i sztuczna inteligencja dają nam więcej czasu na delektowanie się nimi, sport, sztuka, styl życia i rozrywka stają się jeszcze ważniejsze. W MARI budujemy coś na globalnym wpływie Frieze i sukcesie turniejów w Madrycie i Miami, aby tworzyć nowe sposoby, w jakie publiczność może się spotykać i dzielić swoimi pasjami - powiedział dość enigmatycznie i "korporacyjnie" wspomniany Emanuel.

Te przejęcia, pierwsze z planowanej serii strategicznych inwestycji, odzwierciedlają długoterminową wizję MARI, polegającą na budowaniu dynamicznej kolekcji wydarzeń wyznaczających trendy, które łączą ludzi

W MARI inwestują gwiazdy amerykańskiej koszykówki - Luka Doncić z Los Angeles Lakers, Anthony Edwards z Minnesoty Timberwolves oraz Sabrina Ionescu z New York Liberty.

Co ciekawe, Sabalenka w tym roku wygrała nie tylko w Madrycie, ale też w Miami, czyli drugim najważniejszym turnieju przejętym przez spółkę. Zdobyła zatem 2 tysiące punktów rankingowych, a Świątek za odpowiednio półfinał i ćwierćfinał dostała ich 605. Straciła więc do największej rywalki 1395 pkt, a w całym WTA Race traci ich do Białorusinki 1457. Hiszpania i Floryda były więc kluczowe.

