Afera w turnieju na Węgrzech. Tenisistka wywołała ogromne kontrowersje

Sprawa zachowania węgierskiej tenisistki Amarissy Kiary Toth cały czas budzi ogromne kontrowersje. W Budapeszcie reprezentantka gospodarzy co prawda wygrała z Chinką Shuai Zhang, bo rywalka skreczowała, ale już na starcie przegrała swoją reputację i teraz poza ojczyzną trudno będzie jej o normalną rywalizację. Wygląda jednak na to, że niewiele zrozumiała z krytyki, jaka na nią spadła, a swoim komentarzem tylko dolała oliwy do ognia.