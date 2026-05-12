Jelena Ostapenko efektownie rozpoczęła singlowy turniej WTA 1000 w Rzymie, bo w pierwszej rundzie zdeklasowała Lucrezię Stefanini, oddając Włoszce tylko jednego gema (6:0, 6:1). Później tenisistka nazywana "zmorą" bądź "koszmarem" Igi Świątek ze względu na korzystny bilans spotkań (wygrała wszystkie sześć meczów z Polką) stoczyła trzysetowe boje z Eleną-Gabrielą Ruse i Qinwen Zheng. W obu tych meczach przegrywała pierwszego seta, ale odwracała losy rywalizacji.

Łotyszka w czwartej rundzie trafiła na Annę Kalinską, która z racji rozstawienia rozpoczęła turniej od drugiej rundy, w tej pokonałą Katerinę Siniakovą, później dość pewnie ograła wyżej notowaną Belindę Bencic. W starciu z Ostapenko była jednak bezradna, mecz zakończyła z zaledwie trzema gemami na koncie (1:6, 2:6). Po tym spotkaniu więcej niż o przebiegu starcia mówi się o tym, co zaszło bezpośrednio po zakończeniu boju o ćwierćfinał.

Po pierwsze, tenisistki nie podały sobie dłoni, podobnie zresztą jak w lutym bieżącego roku w Dubaju, gdy Ostapenko, jak podawał serwis tennisuptodate.com, pozwalała sobie na lekceważące komentarze pod adresem Kalinskiej i jej sztabu (Rosjanka wygrała wówczas 2:1). Po drugie, Łotyszka po poniedziałkowym starciu nie gryzła się w język, jej ostra wypowiedź pomeczowa doczekała się reakcji WTA - światowa organizacja zarządzająca kobiecym tenisem postanowiła zacytować wypowiedź tenisistki na swojej stronie internetowej, by przedstawić jej punkt widzenia.

WTA Rzym. Jelena Ostapenko dosadnie po meczu z Anną Kalinską

Po spotkaniu Ostapenko zapytano m.in. o to, czy przed meczem z Rosjanką nie miała obaw, skoro przegrała wszystkie cztery poprzednie spotkania z tą tenisistką. "Szczerze mówiąc, nie przejmowałam się tym zbytnio. Wiem, że jestem lepszą zawodniczką" - wypaliła.

Myślę, że robię postępy z każdym dniem i zawsze wiedziałam, że mogę pokonać każdego, kiedy gram swój tenis. Muszę po prostu popracować nad psychiką i tak dalej. Jeśli to się połączy, mogę być bardzo niebezpieczną zawodniczką

Kalinska po pierwszym secie poprosiła o przerwę medyczną poza kortem, na drugą partię wybiegła z zabandażowanym udem. Ostapenko po spotkaniu dała do zrozumienia, że jej zdaniem rywalka... symulowała.

"Byłam gotowa na wszelkie symulacje, z prośbą o fizjoterapeutę i tym wszystkim. To przebiegła zawodniczka, która próbuje wytrącić cię z rytmu, gdy zaczyna przegrywać" - wypaliła.

Urodzona w Rydze tenisistka podkreśliła, że wprawdzie na korcie nie unika emocjonalnych reakcji, ale tak czy siak szanuje inne rywalki. Z dużym szacunkiem wypowiedziała się zresztą o swojej ćwierćfinałowej rywalce, Soranie Cirstei.

"To przemiła osoba. Myślę, że gra w tym roku naprawdę dobrze. Grałyśmy wiele razy i na pewno będzie to dobry mecz. Myślę, że granie ostatniego sezonu w karierze daje jej trochę swobody, w dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie ma presji , że trzeba bronić punktów i tym podobnych rzeczy. Jest też bardzo pracowita" - stwierdziła.

Jelena Ostapenko GLYN KIRK / AFP AFP

Jelena Ostapenko Patrick HAMILTON AFP

Anna Kalinska KIRSTY WIGGLESWORTH East News

