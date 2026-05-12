Afera w Rzymie, "zmora" Świątek w ostrych słowach zaatakowała rywalkę. Zawrzało po meczu
Jelena Ostapenko, która ze względu na korzystny bilans spotkań z Igą Świątek jest nazywana "zmorą" lub "koszmarem" Polki, o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie zagrała z Anną Kalinską. Między tenisistkami zaiskrzyło już w Dubaju, wzajemną niechęć można było zaobserwować także w stolicy Włoch. Wybuchła afera, ponieważ tenisistki nie podały sobie dłoni, atmosferę później podgrzała jeszcze Łotyszka. Na jej słowa zareagowała WTA, publikując dość kontrowersyjną wypowiedź Ostapenko.
Jelena Ostapenko efektownie rozpoczęła singlowy turniej WTA 1000 w Rzymie, bo w pierwszej rundzie zdeklasowała Lucrezię Stefanini, oddając Włoszce tylko jednego gema (6:0, 6:1). Później tenisistka nazywana "zmorą" bądź "koszmarem" Igi Świątek ze względu na korzystny bilans spotkań (wygrała wszystkie sześć meczów z Polką) stoczyła trzysetowe boje z Eleną-Gabrielą Ruse i Qinwen Zheng. W obu tych meczach przegrywała pierwszego seta, ale odwracała losy rywalizacji.
Łotyszka w czwartej rundzie trafiła na Annę Kalinską, która z racji rozstawienia rozpoczęła turniej od drugiej rundy, w tej pokonałą Katerinę Siniakovą, później dość pewnie ograła wyżej notowaną Belindę Bencic. W starciu z Ostapenko była jednak bezradna, mecz zakończyła z zaledwie trzema gemami na koncie (1:6, 2:6). Po tym spotkaniu więcej niż o przebiegu starcia mówi się o tym, co zaszło bezpośrednio po zakończeniu boju o ćwierćfinał.
Po pierwsze, tenisistki nie podały sobie dłoni, podobnie zresztą jak w lutym bieżącego roku w Dubaju, gdy Ostapenko, jak podawał serwis tennisuptodate.com, pozwalała sobie na lekceważące komentarze pod adresem Kalinskiej i jej sztabu (Rosjanka wygrała wówczas 2:1). Po drugie, Łotyszka po poniedziałkowym starciu nie gryzła się w język, jej ostra wypowiedź pomeczowa doczekała się reakcji WTA - światowa organizacja zarządzająca kobiecym tenisem postanowiła zacytować wypowiedź tenisistki na swojej stronie internetowej, by przedstawić jej punkt widzenia.
WTA Rzym. Jelena Ostapenko dosadnie po meczu z Anną Kalinską
Po spotkaniu Ostapenko zapytano m.in. o to, czy przed meczem z Rosjanką nie miała obaw, skoro przegrała wszystkie cztery poprzednie spotkania z tą tenisistką. "Szczerze mówiąc, nie przejmowałam się tym zbytnio. Wiem, że jestem lepszą zawodniczką" - wypaliła.
Myślę, że robię postępy z każdym dniem i zawsze wiedziałam, że mogę pokonać każdego, kiedy gram swój tenis. Muszę po prostu popracować nad psychiką i tak dalej. Jeśli to się połączy, mogę być bardzo niebezpieczną zawodniczką
Kalinska po pierwszym secie poprosiła o przerwę medyczną poza kortem, na drugą partię wybiegła z zabandażowanym udem. Ostapenko po spotkaniu dała do zrozumienia, że jej zdaniem rywalka... symulowała.
"Byłam gotowa na wszelkie symulacje, z prośbą o fizjoterapeutę i tym wszystkim. To przebiegła zawodniczka, która próbuje wytrącić cię z rytmu, gdy zaczyna przegrywać" - wypaliła.
Urodzona w Rydze tenisistka podkreśliła, że wprawdzie na korcie nie unika emocjonalnych reakcji, ale tak czy siak szanuje inne rywalki. Z dużym szacunkiem wypowiedziała się zresztą o swojej ćwierćfinałowej rywalce, Soranie Cirstei.
"To przemiła osoba. Myślę, że gra w tym roku naprawdę dobrze. Grałyśmy wiele razy i na pewno będzie to dobry mecz. Myślę, że granie ostatniego sezonu w karierze daje jej trochę swobody, w dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie ma presji , że trzeba bronić punktów i tym podobnych rzeczy. Jest też bardzo pracowita" - stwierdziła.