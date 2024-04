Nazywanie tenisistów zagranicznymi agentami jest głupie. Sportowiec wykonuje pracę, której poświęcił całe życie i nigdy nie zdradził kraju. To całkowita głupota. Specyfiką tego sportu jest fakt, że tenisista rozgrywa ponad 30 zawodów za granicą. Tak było przed pandemią, tak jest teraz i będzie w przyszłości. Jednocześnie, jeśli to możliwe, wielu sportowców wraca do domu, aby przygotować się do startów. Zarówno Wieronika Kudiermietowa, jak i Karen Chaczanow przyjeżdżają tu trenować. Zarzucanie im, że mało czasu spędzają w domu, to nieznajomość specyfiki sportu przez osoby, które zaczynają wypowiadać się w tej sprawie

~ stwierdził Szamil Tarpiszczew cytowany przez TASS