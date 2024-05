Afera w Madrycie. Tak "potraktowano" gwiazdy. Kibice aż się zagotowali

Dla Rafaela Nadala turniej w Madrycie był niezwykle ważną imprezą w tym roku. Utytułowany tenisista dotarł w rozgrywkach do 1/8 finału. Tam odniósł porażkę z Jirim Lehecką 5:7, 6:4. Po zakończonym spotkaniu legendarny sportowiec pożegnał się z rodzimą publicznością. Z ust 37-latka padła również ważna deklaracja dotycząca jego kariery. "Skończyłem tu w Madrycie, ale jeszcze nie skończyłem z rakietą w ręku. To była emocjonująca noc, ale może jeszcze nie czas, aby puścić wszystko, co noszę w sobie" - oznajmił zawodnik.

