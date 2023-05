Organizatorzy turnieju WTA w Madrycie przeprosili za to, że po finale debla pań nie pozwolili zwyczajowo przemówić uczestniczkom tego meczu. Oburzyło to Wiktorię Azarenkę, Beatriz Haddad Maię, Coco Gauff i Jessicę Pegulę. "Niedanie naszym finalistkom gry podwójnej kobiet szansy na zwrócenie się do swoich fanów na koniec meczu było nie do przyjęcia" - przyznano w komunikacie. O sprawie jest głośno w świecie tenisa.