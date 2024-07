Absurdalnie wielki postęp Paolini. "Nasza" Włoszka zachwyca na Wimbledonie

Wimbledon 2024. Jasmine Paolini "rozbiła bank" z wygranymi na korcie

Teraz tymczasem ma już na koncie sześć kolejnych triumfów oraz widoki na to, by wywalczyć sobie pierwszy w karierze tytuł WS. Tytaniczna praca i progres, jaki stał się udziałem sportsmenki z Italii może naprawdę budzić podziw, zwłaszcza jeśli dodamy do tego szerszą perspektywę.

Warto bowiem przypomnieć, że niedawno Jasmine Paolini doszła również po raz pierwszy do finału Rolanda Garrosa, w którym została jednak pokonana przez Igę Świątek. Innym jej istotnym osiągnięciem jest też to, że w każdym tegorocznym (dotychczasowym) turnieju wielkoszlemowym dotarła do drugiego tygodnia zmagań, co było w poprzednich sezonach absolutnie poza jej zasięgiem. Kolejny popis może dać niedługo na US Open, ale najpierw... inne wyzwanie.