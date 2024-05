Absurdalne sceny na Roland Garros. Z wściekłości kopnął w bandę, a potem wydarzyło się to

Francuzi mieli ośmiu zawodników , którzy reprezentowali kraj gospodarzy w turnieju singla. Wszyscy pożegnali się z turniejem już w I lub II rundzie. Ostatnią nadzieją był Arthur Rinderknech . 28-latek w II rundzie mierzył się z Tomasem Martinem Etcheverrym . Spotkanie początkowo układało się po myśli Rinderknecha, który prowadził już w spotkaniu 2:0. Tyle że później je gra zaczęła się sypać i w czwartym secie doszło do kuriozalnej sytuacji, przez którą francuski tenisista musiał skreczować .

Associated Pres / © 2024 Associated Press

Osaka po przegranym meczu z Igą Świątek: „Nastawiam się na wrzesień” / Associated Pres / © 2024 Associated Press

Prowadził, a potem kopnął w bandę i musiał skreczować. Sceny na Roland Garros

Francuz nadspodziewanie dobrze rozpoczął spotkanie. Pierwszą partię wygrał 6:3 . Druga też padła jego łupem, choć łatwo nie było. Wynik rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku i Rinderknech triumfował 7:6(8) . W trzecim secie nastąpił gwałtowny zwrot. Zawodnik gospodarzy został rozbity przez Argentyńczyka aż 1:6. Źle zaczął także czwartą partię i to wściekły z powodu swoich niepowodzeń... kopnął w jedną z band reklamowych.

To był tylko gwóźdź do trumny. Kolejne akcje pokazały, że z pozoru niegroźne uderzenie okazało się brzemienne w skutkach i uniemożliwiało grę Rinderknechowi. Wreszcie przy stanie 0:5 poprosił o przerwę medyczną, a po niej próbował wrócić do rywalizacji. Ból stawał się jednak zbyt dużym utrudnieniem i ostatecznie Francuz skreczował, poddając spotkanie przy stanie 6:3, 7:6(8), 1:6, 0:5. W taki oto sposób z Rolanda Garrosa odpadł ostatni przedstawiciel gospodarzy, a dziennik "L'Equipe" napisał, że ich zawodnik doznał "jednej z najgłupszych kontuzji w historii".