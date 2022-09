Absurdalna scena podczas US Open. "Tego jeszcze nie widziałem na trybunach"

Rosjanin Karen Chaczanow pokonał Nicka Kyrgiosa w pięciosetowym pojedynku i awansował do półfinału US Open. Ale zacięta rywalizacja nie była jedyną atrakcją tego spotkania.

W pewnym momencie kamery uchwyciły naprawdę nietypową scenę na trybunach. Jeden z kibiców rozsiadł się wygodnie niczym u fryzjera, podczas gdy drugi... golił jego głowę maszynką elektryczną.

US Open. Usługi fryzjerskie na trybunach

- Proszę, można załatwić sobie strzyżenie na trybunach - zdziwił się komentator Eurosportu. - Tego jeszcze nie widziałem na trybunach tenisowych, muszę przyznać - dodał.

- Może to był zakład: jak Karen Chaczanow wygra seta, to ja się ogolę - zażartował komentator.

Jeśli miał rację, to strach pomyśleć, co czekało kibica po zakończeniu spotkania - Chaczanow wygrał bowiem nie tylko seta, ale i cały pojedynek, awansując do półfinału US Open. W nim zmierzy się z Casperem Ruudem.