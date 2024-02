Mecz pomiędzy nimi trwał 2 godziny i 6 minut. Młodszy zawodnik świetnie zaczął, przełamując rywala do zera, a następnie nie dopuścił go do choćby jednego break pointa. Podtrzymał serwis, a na koniec seta ponownie wygrał gema przy returnie i tym samym całą partię 6:2.

Puchar Davisa. Chile - Peru: pięciomeczowa batalia

Decydujący set był zacięty, ale widać było, że to tenisista z rocznika 2004 łatwiej przechodzi przez swoje gemy serwisowe. Jarry dwukrotnie wygrał własne po grze na przewagi, a kolejnego już przegrał. Za chwilę zrobiło się więc 2:4. 28-letni Chilijczyk miał break pointa na 4:4, ale go nie wykorzystał. Przy stanie 3:5 serwował, by uniknąć porażki. Nie udało się to - został przełamany i zarazem przegrał mecz.