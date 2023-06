Absolutna sensacja! "Koszmar" Igi Świątek już za burtą turnieju. Co się stało?

Mimo że Chorwatka zajmuje całkiem wysokie miejsce, to jednak zdecydowaną faworytką była 24-letnia Rybakina. Kazaszka w Berlinie postanowiła przygotowywać się do wielkoszlemowego wyzwania. To właśnie na kortach trawiastych All England Club w Londynie czołowa tenisistka świata będzie broniła wywalczone przed rokiem trofeum.