A więc wszystko jasne ws. rywalizacji Świątek i Sabalenki. Być może na długie miesiące

Aż 1536 punktów - tyle dzieliło Arynę Sabalenkę i Igę Świątek w ostatnim rankingu WTA przed Australian Open, choć ostał on opublikowany już po pierwszych spotkaniach w turnieju główny. Tyle że Białorusinka broniła w Melbourne aż 2000 punktów wywalczonych za tytuł rok temu, a Polka - zaledwie 130 za trzecią rundę. W wirtualnym rankingu, po odjęciu tamtych zdobyczy, to Polka była jednak wyżej. I gdyby dziś awansowała do finału, zaraz po Sabalence, ich sobotni mecz decydowałby też o pozycji na szczycie rankingu.

Dziś już wszystko jest jasne: Polka w rankingu będzie miała w najbliższy poniedziałek 8770 punktów, Sabalenka zaś - co najmniej 8956. A jeśli pokona w sobotę Amerykankę - nawet 9656.

Australian Open. Aryna Sabalenka pozostanie liderką rankingu WTA. I zapewne szybko się to nie zmieni

Wydawać by się mogło, że to wcale nie jest tak dużo, skoro przed Australian Open Polka traciła znacznie więcej. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Do rankingu WTA zaliczane są zdobycze z ostatnich 52 tygodni, później te punkty są kasowane - trzeba na nowo startować w turniejach, by je "nadrobić". W lutym Świątek i Sabalenka prawdopodobnie pojawią się w "tysięcznikach" w Dosze i Dubaju. Rok temu Aryna opuściła ten pierwszy, w drugim zaś przegrała już pierwsze spotkanie z Donną Vekić. Polka zaś w Katarze wygrała, w ZEA - dotarła do półfinału. Już tu musi bronić 1650 punktów. Reklama

Podobnie będzie później w USA - Iga wygrała rok temu w Indian Wells, w Miami zameldowała się w czwartej rundzie. Razem - 1120 punktów do obrony, przy 185 największej rywalki. A o rywalizacji na ziemi lepiej nie wspominać, bo przecież Iga zdobywała tytuły w Madrycie, Rzymie i Paryżu, choć akurat w tych trzech turniejach Białorusinka też grała bardzo dobrze (dwa finały w WTA 1000 oraz ćwierćfinał Roland Garros).

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet jeśli Polka znów będzie w pierwszej części sezonu prezentować się tak wybitnie, jak przed rokiem, to jej straty do Sabalenki mogą się wyraźnie powiększyć. I nie będzie miała na to praktycznie żadnego wpływu, bo można wręcz założyć, że wciąż będą najwyżej rozstawione w drabinkach poszczególnych turniejów.

Druga część sezonu - to tam Iga może zyskać najwięcej. A już szczególnie w USA i Azji

Przełom może nastąpić dopiero latem, już na trawie. Sabalenka ma do obrony zaledwie 108 punktów za ćwierćfinał WTA 500 w Berlinie, Świątek - 130 za trzecią rundę Wimbledonu, który Aryna opuściła. To jednak wstęp do kolejnych zmagań, już w USA. Tam Białorusinka zaczęła brylować, wygrała w Cincinnati, później w Nowym Jorku, kontynuowała swoją passę w Azji. Iga zaś po igrzyskach spisywała się gorzej, a - z wiadomych względów - nie mogła grać w Seulu, Pekinie i Wuhanie. To ewentualnie wtedy można spodziewać się jakichś ruchów na górze. Oczywiście zakładając, że u jednej czy drugiej nie dojdzie do jakiegoś tąpnięcia formy czy też innych zaskakujących czynników. A te, patrząc choćby na problemy Igi ostatniej jesieni, też się zdarzają.

Dokładna różnica między nimi będzie jednak znana w sobotę, gdy Sabalenka zagra z Keys mecz o tytuł.

Wirtualny rankingu WTA, przed finałem Australian Open:

1. Aryna Sabalenka - 8956 punktów (ew. 9656 po finale)

2. Iga Świątek - 8770 punktów

3. Coco Gauff - 6538 punktów

4. Jasmine Paolini - 5289 punktów

5. Jelena Rybakina - 4893 punktów

6. Jessica Pegula - 4861 punktów

7. Qinwen Zheng - 4095 punktów

8. Madison Keys - 3980 punktów (ew 4680 po finale)

9. Emma Navarro - 3709 punktów

10. Paul Badosa - 3608 punktów

